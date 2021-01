annonse

De følte at musikalen Grease fra 1978 med John Travolta og Olivia Newton-John er homofobisk, rasistisk og kjønnsdiskriminerende.

Filmen ble sendt på BBC i romjulen, men det skapte et enormt engasjement på Twitter, skriver Daily Mail.

Mange av de krenkede mente at den berømte filmen burde forbys.

Handlingen i filmen er lagt til USA på 1950-tallet, og det var det mye som ikke stemte med dagens verden. Menn danset ikke sammen, noe som forekommer mer av i vår tid. Det ble av hylekoret ansett som homofobisk. Så var musikalen rasistisk fordi de ikke var nok fargede med, og ikke minst var kjønnsrollene mer definert, det ble oppfattet som kjønnsdiskriminerende.

Sangen «Summer Nights» fikk også slakt

John Travoltas venner spør om Olivia: «Did she put up a fight?». Det ble på Twitter oppfattet som en referanse til voldtekt.

Ahhh man. Just watching #Grease one of my favourite films and it’s so of its time. Misogynistic, sexist and a bit rapey.

So turns out #Grease is actually pretty rapey.

Also no one wants to watch Grease with me anymore.

— Samantha Johnson (@Phoenix_Magic_X) December 26, 2020