annonse

annonse

Christopher Pahle mener at «ytterliggående miljøer» ikke bør slippe til hos NRK.

NRK Debatten torsdag kveld ble viet til Donald Trump og opptøyene i Washington D.C onsdag. Resett-redaktør Helge Lurås var til stede, noe som har vekket reaksjoner i enkelte miljøer.

«Helge Lurås er invitert til Debatten i kveld, så da dropper jeg å se. Han driver en hatblogg som undergraver demokratiet, fasiliterer hat, hets, rasisme og konspirasjonsteorier. Gidder ikke la mitt klikk bidra til at statskanalen legitimerer ham som en vanlig, redelig rikssynser», skriver Dagbladet-skrivet Christopher Pahle.

annonse

– Lurås har utdefinert seg fra Debatten ved å ikke følge anstendige spilleregler for en god offentlig debatt. Det bør finnes andre mennesker de kunne invitert enn ham, utdyper Pahle overfor Medier24.

Han anser Lurås som en representant for et «ytterliggående» miljø.

– Jeg synes det blir feil at statskanalen gjør dette når man vet at ytterliggående miljøer spekulerer i å slippe til på slike «stuerene» plattformer som en måte å spre budskapet sitt og hvitvaske meningene og metodene sine.

annonse

Les også: Som man sår, høster man – og hva Trumps «bevegelse» en gang dreide seg om

NRK forsvarer Lurås-invitasjon

Men Knut Magnus Berge, som er redaktør i NRKs nyhetsdivisjon, mener det var helt riktig å invitere Lurås.

– Temaet for hele sendingen var norsk offentlighets håndtering av fenomenet Trump. Vi hadde en rekke gjester fra et bredt spekter. Det er en kjensgjerning at mange av Trump-supporterne i Norge har funnet en arena i Resett. Derfor mener vi at det – gitt den konteksten – var riktig å konfrontere dem etter det som skjedde i kongressbygningen i USA, sier han til Medier24.

Programleder Fredrik Solvang påpeker på Twitter at det absolutt ikke er slik at Helge Lurås har blitt invitert til Debatten ofte.

«Jeg har aldri hevdet at noe som helst jeg har gjort i mitt virke har vært optimalt. Men det er nettopp sånne snarveier og usannheter som at vi til stadighet inviterer Lurås, som danner et falskt bakteppe for denne invitasjonen.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse