annonse

annonse

Den kjente konservative politikeren Newt Gingrich mener Facebook bevisst gikk inn for å påvirke valget til Bidens fordel.

I radioprogrammet «The Cats Roundtable» på kanalen New York WABC 770 AM, satte den tidligere lederen for Republikanerne i Representantenes hus spørsmålstegn ved om Joe Biden er USAs legitime president. Dette melder Breitbart.

Ifølge Gingrich var presidentvalget i 2020 «det mest korrupte valget i moderne tid». Han mener at Facebooks og dets administrerende direktør Mark Zuckerbergs forsøk på å «maksimere den demokratiske valgdeltakelsen» i valget «reiser enorme spørsmål om legitimiteten til Bidens potensielle presidentskap» fordi det er «et direkte brudd» på Help America Vote Act fra 2002.

annonse

«Demokratene brydde seg ikke om at Biden ikke drev valgkamp. De skulle generere stemmer og slå ut stemmer», sa Gingrich til programleder John Catsimatidis.

Les også: Forsker: Google var partiske i det amerikanske valget

Gingrich viste til at Zuckerberg og Facebook brukte 400 millioner dollar som de hevdet skulle gå til å «hjelpe lokale valgkontorer», men Gingrich mener at de bevisst gikk inn for å øke valgdeltakelsen til fordel for Demokratene, og at dette er et brudd på valgloven fra 2002.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474