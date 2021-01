annonse

Demokratenes partigruppe vil sette i gang riksrettsprosedyre om ikke Donald Trump fjernes som president, sier speakeren i Representantenes hus Nancy Pelosi ifølge NTB.

Hun mener de kan bruke det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentembedet.

Pelosi påpekte at Trump kan bli den første presidenten som blir stilt for riksrett mer enn en gang i løpet av en periode.

– Hvis han vil være unik og bli stilt for riksrett igjen, er det opp til ham og kabinettet, uttalte hun på en pressekonferanse torsdag kveld.

Hun kaller Trump en «veldig farlig person som ikke bør fortsette i embedet» og mener USA er i «en nødssituasjon av høyeste grad».

Også Demokratenes mektigste senator, Chuck Schumer, har oppfordret Pence og regjeringen til å avsette Trump.

Pelosi roste enkelte «modige» republikanere for «omsider å stå opp mot Trump».

