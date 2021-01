annonse

Senterpartiets Sandra Borch frykter at regjeringen vil forsøke å skjule at den nye klimaplanen for 2021–2030 legger opp til kutt i kjøttproduksjonen i Norge.

– Regjeringen taler med to tunger når det kommer til landbruk og kutt i kjøttforbruk, sier Borch til NTB.

Hun mener regjeringen sender signaler om at kjøttkutt er droppet som klimatiltak, samtidig som den nye klimaplanen som ble lagt frem fredag, viser at målet nettopp er at forbruk og produksjon av rødt kjøtt skal ned.

– Det er vi helt uenig i, sier Borch.

Hun påpeker at landbruket som eneste næring i Norge frivillig har inngått en klimaavtale med myndighetene.

– Jeg syns det er synd at man skal straffe den næringen ved å legge opp til et mål om at Norge skal produsere mindre kjøtt. Resultatet av det kommer til å bli økt import, advarer hun.

Dyrevernalliansen mener på sin side at regjeringen ikke går langt nok i å fremme kutt i kjøttforbruk.

– Feigt og tannløst, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.

