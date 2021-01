annonse

En motdemonstrant i 20 årene ble dømt til 30 timers samfunnsstraff. Han kastet egg på politiet under Sians markering i Trondheim i juni i fjor.

– Et forhold som i sterk grad underbygger en merkbar reaksjon er at siktede som en av svært mange mennesker samlet sett utgjorde et alvorlig angrep på politiets myndighetsutøvelse. Uenighet i det budskapet som Sian ga uttrykk for ved denne anledningen, berettiger motdemonstrasjoner, men ikke voldsutøvelse, heter det i den ferske dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, skriver NTB.

Sian holdt en markering 29. juni i fjor. Motdemonstranter kastet egg, brød, fiskekaker, stein, bord og stoler og metallgjenstander på politiet.

20 åringen har vedtatt dommen.

