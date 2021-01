annonse

Han kaller aksjonen for for et «avskyelig angrep» og sier de skyldige skjemte ut demokratiet.

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump i en video publisert torsdag kveld, sier han i en video.

Den sittende presidenten forteller at han innkalte nasjonalgarden da uroen oppsto

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen har skjemt setet til det amerikanske demokratiet. De som brøt loven, vil bli straffeforfulgt.

Trump anerkjenner også Joe Biden for valgvinner, og sier at han jobber for et skifte.

