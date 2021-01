annonse

annonse

Trump kom med informasjonen på Twitter på fredag, uten å oppgi noen grunn.

– Til alle som har spurt, jeg kommer ikke til å delta i innsettelsen på 20. januar, skrev han.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021