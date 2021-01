annonse

Norge besøkte 23 diktaturer i kampen om plass i FNs sikkerhetsråd. UD vil ikke svare på om diktaturene er blitt lovet noe i retur.

Det ble stor jubel i visse kretser over at Norge har fått en plass i FNs sikkerhetsråd. Norges representant der fra 1. januar 2021 er Terje Rød-Larsens kone, ambassadør Mona Juul.

Den vanlige metoden for å tilegne seg posisjoner i FN er å love noe i bytte. Klassekampen har stilt UD spørsmål om hva som var tema under møtene, og om diktaturene ble lovet noe. Statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD svarer følgende:

– Generelt er det vår politikk å bruke stemmeretten og stemmebytteavtaler til å fremme kandidaturer som er i tråd med våre utenrikspolitiske prioriteringer, men hver enkelt stemmebytteavtale vurderes individuelt.

Halvorsen skriver at stemmebytteavtaler er et veletablert verktøy som brukes av alle FNs medlemsland som stiller til valg i multilaterale organer.

– Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregler om hemmelig valg. Det er vanlig praksis at stater ikke går offentlig ut med hvilke land de støtter til FNs sikkerhetsråd. Dette legger vi også til grunn, og det er en politikk som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer, skriver Halvorsen.

Men han måtte vedgå at det ble benyttet såkalte «stemmebytteavtaler». Klassekampen skriver at det vil si at Norge på bakrommet har lovet å støtte andre lands kandidatur til for eksempel FNs sikkerhetsråd, FNs menneskerettighetsråd eller andre FN-organer i bytte mot at de støttet Norges sikkerhetsrådskandidatur.

