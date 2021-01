annonse

De autonome undervannsbåtene vil knyttes til bemannede ubåter for å mer effektivt jakte og senke fiendtlige krigsskip.

The National Interest melder at Den amerikanske marinen er i startsfasen av å utvikle to store nye prototyper av ubemannede ubåter – kjent som Large Displacement Unmanned Undersea Vehicles (LDUUV).

Våpenprogrammet er ment til å utfylle en spesifikk rolle i moderne maritim krigføring for å møte et presserende behov om bedre overvåking av det undersjøiske domenet. Nyttelasten kan være deteksjonssystemer basert på sonar, andre typer undersjøiske rekognoseringssystemer, eller diverse typer våpenapplikasjoner.

Sjøforsvaret har forespurt forsvarsindustrien om å sende inn prototypeforslag for de nye undervannsdronene, som skal bygges allerede neste år. Amerikanerne tar høyde for å anskaffe seg så mange som 21 enheter over de neste fem årene.

Multifunksjon

LDUUV-ene skal skytes ut fra eksisterende torpedorør for «å overvåke undersjøisk terreng, lokalisere fiendtlige miner, ubåter og overflateskip samt koordinere målretting for torpedoangrep.» De vil kunne gjennomføre rekognoseringsoppdrag i områder med høy trussel nær fiendtlige kystlinjer i lengre perioder uten mannskap.

LDUUV-ene vil ta i bruk nye datainnsamlings- og dataoverføringsteknologier for å bedre informere ubåtkapteiner om relevant kampinformasjon, slik at de kan ta bedre beslutninger i krigssituasjoner.

Game changer?

En rapport fra Congressional Research Service i desember 2020 – Navy Large Unmanned Surface and Undersea Vehicles – konkluderer med at LDUUV-programmet sannsynligvis vil transformere krigføring i undersjøiske domenet.

I takt med at datamaskinalgoritmer fortsetter å bli mer avanserte, vil undervannsplattformer som LDUUV få økt operasjonell autonomi. Undervannsdronene kan dermed utvide omfanget til diverse oppdrag ved å gjøre autonome justeringer underveis – for å svare på nye operasjonelle omstendigheter og trusler.

For eksempel kan kunstig intelligens hjelpe en undervannsdrone med å identifisere bestemte typer miner, fiendtlige skip eller ubåter. De vil kunne sammenligne sammenligne nye sensorbilder med en enorm database for å utføre analyser – for å forbedre dømmekraften og tilby forskjellige optimale handlingsmåter som ubåtkapteiner kan vurdere.

– Undervannsdroner (UUV-er) er en av flere nye kapasiteter – sammen med våpen som laservåpen, hypersoniske våpen, kunstig intelligens (KI) og kyber – som marinen sier at den forfølger for å møte nye militære utfordringer, spesielt fra Kina. UUV-er kan utstyres med sensorer, våpen eller annen nyttelast, og kan betjenes eksternt, semi-autonomt, eller (med teknologiske fremskritt) autonomt, heter det i rapporten.

