annonse

annonse

I NRKs Debatten 7. januar duellerte Rødt-politiker Mimír Kristjánsson mot Resetts redaktør, Helge Lurås. Temaet var i utgangspunktet Donald Trumps presidentskap. Men allerede etter én setning snur Kristjánsson hele debatten mot en massiv kritikk av Resett. Det skjer uten at debattleder, Fredrik Solvang, stopper avsporingen.

Dette er første gang Lurås er invitert til debatt på NRK siden den famøse Trædal-debatten i 2018. Igjen er Lurås invitert av Solvang. Som seer var jeg derfor spent. Det var kanskje Lurås òg, men det lot seg ikke merke på andre siden av skjermen.

En ting glemte jeg å si: Det var en gemyttlig samtale før duellen. Fem deltagere. 40 % av dem fra SV, dette partiet som har 8 % oppslutning. Det mest interessante som kom ut av samtalen mellom Utenriksminister Søreide (H), Snorre Valen (SV/journalistanden), Lysbakken (SV), Støre (Ap) og Tybring-Gjedde (FrP) var at Tybring-Gjedde avslørte Valen som en SV-politiker i sjelen. – Her står Snorre valen, tidligere SV-er, og må presisere at han faktisk er fra mediene. (Valen gliser uten å kunne stoppe.) Disse veldig viktige og nøytrale mediene, og vi klarer ikke engang å skille at han er fra SV eller fra de nøytrale mediene. Det sier også litte grann, sier Tybring-Gjedde.

annonse

At Søreide, Lysbakken og Støre skal stå rakt og hovere over en langt viktigere politikers uskikkethet er komisk all den tid de selv er korrupte og uskikket for sitt embete. Lysbakken ble avsatt som statsråd fordi han var korrupt. Søreide har helt oppe i dagen tråder som har gitt henne tjenester via Terje Rød Larsen, mannen som lånte godt over en million kroner av den pedofile Clinton-vennen Epstein. Når det gjelder Støre vet jeg ikke hvor jeg skal begynne. Kanskje Hamas? Eller brygga hans? Eller Jøtulformuen? Disse er det som får stå og hovere over løgn, sannhet og korrupsjon i et annet land. Tybring-Gjedde skal ha for at han tok personlig kritikk på strak arm uten å bli hissig eller forsøke å gå pinlige runder om sannheten.

Så til duellen (trommevirvler)

Mimír Kristjánsson er en fargerik personlighet, synes å ha en menneskelighet som går utenpå de fleste profilerte på venstresiden. I noe er denne skribenten enig med ham. Kår for arbeidsfolk og vanlige mennesker, utbytting av mennesker og natur. Kanskje mer. Kunne blitt to gode øl og en samtale. Kristjánsson har også evnen til å innrømme når han har dritt seg ut, si unnskyld og gå videre uten å gjemme seg. (Bare synd det kun gjelder for venstresiden i norsk offentlighet.)

annonse

Som ungdomspolitiker for Rødt var han ikke sen om å kalle FrP, representert med multikulturelle Himanshu Gulati, for rasister. (Se klipp 2’ 33’’) Det synes jeg er umenneskelig. Og nede i den andre ølen hadde jeg nok konfrontert Mimír med det. Det er lov å være ung og dum. Ja, det er lov å være eldre og dum òg. I hvert fall for venstresiden.

Solvang starter duellen med å påpeke at Trump-tilhengere i Norge har funnet «tilhold» hos Resett, som han beskriver som et sted for antigloblister, motstandere av drastiske klimatiltak, innvandring, islam, multikulturalisme og radikal identitetspolitikk. – Med andre ord, dette er jo i store trekk det «Trumpismen» står for, sier Solvang. Lurås smiler og påpeker at Resett er mer nyansert enn som så, og at Resett skriver om mer alminnelige saker, men at dette absolutt er en del av Resett.

Solvang forsøker med Lurås, som han gjorde med Tybring-Gjedde, å si at det var lovlig sent å komme med kritikk av Trump i en kommentar på Resett i dag. Lurås påpeker at han har vært kritisk til måten Trump har håndtert «det der» (som han skriver om i kommentaren) på siden valget. Kristjánsson sier han ikke vil hovere over at Lurås endelig har «sett lyset». Tonen er satt.

Rasisme, hat og konspirasjonsteorier (på Resett)

Kristjánsson bruker nøyaktig to setninger på Trump. Om man setter et komma før et «men» han dveler litt ved, blir det én setning. Så vender han spillet: – Det holder jo ikke at Helge Lurås tar et oppgjør med konspirasjonsteoriene til Trump, han er jo også nødt til å ta et oppgjør med seg selv og med Resett, sier Kristjánsson med hevet stemme og store fakter, – for det Resett har blitt i Norge er jo et samlingssted for nøyaktig den samme rasismen, nøyaktig det samme hatpratet og nøyaktig de samme konspirasjonsteoriene som det Trump står for; og enten skjønner ikke Helge Lurås hvilke krefter det er han nører oppunder her, eller så gjør han det, men synes det er greit fordi det generer en inntekt og et levebrød for ham. Og jeg vet ikke hvilket av de alternativene som jeg synes er verst, sier Kristjánsson og faller til ro med hendene mot hoften.

Tiraden synes øvd på. Godt innlært. Og det er neppe tilfeldig at han tar styring så fort i debatten og fremsier noe som han nok tror Lurås skal slite med å svare på. Det er stille i studio. Hva skal Lurås svare på dette?

annonse

Lurås påpeker at Resett har tatt en diskusjon med sine lesere. Mange av dem har vært uenig med Resett. Og det har straffet seg økonomisk for Resett. Lurås føler ikke at kritikken fra duellanten treffer. Lurås går inn på Kristjánssons beskrivelse av hva han tror Resett står for, hva Resetts leserne representerer og hva Trump har representert. Han sier at den type ensidig demonisering som Kristjánsson kommer med er en av grunnene til at folk flokker seg rundt Resett. Han minner om at nesten halvparten av den amerikanske befolkningen stemte på Trump. Lurås påpeker at det å være kritisk til globalisme ikke er ensbetydende med å være rasist (Er 70+ millioner amerikanere rasister, Mimír?). Lurås sier at stigmatisering av mennesker er en grunn til at Resett har mange lesere.

Er de (egentlig) litt på bølgelengde?

Kristjánsson senker skuldrene og medgir at Trump har beskrevet mange problemer i USA, problemer som er reelle. Avindustrialisering og en delvis korrupt amerikansk elite. (Det er nesten harmoni i noen sekunder, Lurås nikker.) Mimír mener Helge bør lese sitt eget kommentarfelt for å oppdage at Resett og Trump ikke har lykkes i å skille mellom politiske saker og det som, ifølge Kristjánsson, har blitt hovedsiden av Trumps presidentskap, nemlig at Trumps rasisme, hatprat og konspirasjonsteorier har ledet til at kongressen har blitt stormet av en voldelig mobb.

Du er ikke nyansert!

– Du er overhodet ikke nyansert, jeg tror faktisk at du har mer nyanserte holdninger enn det du forteller de som ser på denne sendingen. Og det er noe av problemet. Hvis de etablerte mediene og de etablerte politiske partiene i Norge hadde tatt en noe mer nyansert debatt om det Trump har representert, så ville du også kanskje fått mindre av den type litt rigid tenkning som du også finner i kommentarfeltet til Resett, svarer Lurås.

Mener Solvang at Lurås blåser i en hundefløyte?

Over til Solvang. Han mener at Lurås «vet hva han gjør» når han skriver at norske medier lyver. Solvang bruker mange setninger på å si dette ene: At Lurås påpeker at norske medier lyver. Solvang avslutter med: – Hvorfor gjør du det? – Fordi jeg mener at det er riktig, når du ser på den totale dekningen som har vært av i norske, og i de ledende amerikanske mediene, så summerer det seg opp til en veldig feilaktig fremstilling av veldig mange forhold i samfunnet og det Trump representerte i 2016 …

Solvang avbryter Lurås, sier engasjert at: – Nå er det en god slump folk som mener at norske medier farer med løgn! – Ja, og det gjør dere, repliserer Lurås med et smil han ikke klarer å skjule. Gir deretter Solvang ros og korrekt beskjed om at han er en av få som er godt likt av Resetts lesere.

Hva tenker Solvang om det som skjer?

Her undrer jeg meg på om det er Solvangs erfarne scenekunnskaper eller hans yrkesstolthet som gjør ham såpass engasjert. Han må jo, som meget intelligent og oppegående journalist, vite at norske medier lyver, som oftest ved å utelate fakta, eller ved å ikke skrive om betente saker i det hele tatt?

Les også: Journalist nektet å se på NRK Debatten fordi Lurås var med

Kristjánsson begynner et resonnement med å vise til «alle disse nyansene som du snakker om (Lurås)». Han bruker navnet til Helge Lurås, for n’te gang. En hersketeknikk som ikke synes å treffe Lurås der han står. Igjen fremfører han sitt mantra: Konspirasjonsteorier, rasisme og hets. Han er på autorepeat nå, Mimír. Har lite nytt å komme med. Bruker argumentet med at dette ikke går an å ha et nyansert forhold til. At man må sette foten ned. Igjen peker han på Resett og sier: «Det er det du ikke har lykkes med å gjøre i Resett!» Det er litt ullen kritikk, men blir mer forståelig hva han er engasjert over etter hvert.

Kommentarfeltet i Norge

annonse

Kristjánsson snakker om kommentarfeltet. Sier at hver gang han er omtalt på Resett, sier sågar at det er helt greit det som står i artikkelen, men at han hver gang våkner opp til at Facebook-innboksen er full av folk (som ikke er hans venner der) – at den er full av folk som vil banke ham opp. Han påpeker at det ikke skjer når han er kommentert, intervjuet eller sitert i en annen norsk avis.

Lurås påpeker at de andre avisene har stengt kommentarfeltene sine og at det ikke så veldig mye bedre ut i eksempelvis VG da de hadde et (større) kommentarfelt. Lurås påpeker at disse stemmene nå er på Resett (hvor du kan kommentere 99% av alle saker, minus NTB), som gir folket en mulighet til å utrykke seg og at det er en stor hodepine for Resett, fordi andre bruker kommentarfeltet der for å sverte Resett (som redaksjon). Lurås mener det er viktig for demokratiet at folk har en stemme.

Kritikk mot medier er ikke et angrep mot demokratiet!

Solvang påpeker at det er en forsømmelse fra mange medier at de ikke greier å tilfredsstille de som er imot innvandring, globalisering, klimatiltak med mer. (Ikke at Resett er imot dette per se, de har vel bare et mer nyansert syn på det – vel, det er nå bare slik jeg ser det.)

Kristjánsson medgir at enhver kritikk av norske medier ikke må bli sett på som et angrep mot demokratiet. Tygg på den – den 4. statsmakt – som er ment å kritisere makten, at det er noe å i det hele tatt debattere at den 4. statsmakt ikke skal være fritatt kritikk! Innrømmer han at staten og medier er samkjørte? Som den tidligere Klassekampen-journalist han er …

Kristjánsson vender blikket mot Resett igjen. Sier at hovedoppslaget på Resett i dag var at en venstreradikal gruppe hadde infiltrert de som stormet Kongressen. Lurås påpeker at Kristjánsson ikke har lest artikkelen (grundig nok), sier at Resett bare referer hva som står i Washington Post. At det er snakk om en sitatsak som referer at det er to fra Antifa som visstnok har infiltrert angrepet. Kristjánsson mener det er å nøre opp under hat å referere en amerikansk Demokrat-vennlig avis, slik jeg forstår ham.

Og der er debatten over

Eller? Siden har det rast på Twitter. Hvordan kunne Solvang invitere Lurås? Solvang selv skriver at han forstår at mange avskyr at Helge Lurås ble invitert til Debatten. Les selv om du gidder. Jeg har lest alle innspill. 98% mener å mislike Resett og Lurås. Men ingen – INGEN – kommer med et argument eller et resonnement det er verdt å dvele ved. Hatende one linere. Slik sett hjelper de ikke akkurat Kristjánsson, hvis retorikk var å stemple Resett og Trump-tilhengere som (enkle) hatere.

Slik jeg kjenner Lurås fra hans tekster, videoer og samtaler er jeg overbevist om at det han egentlig ønsker er en intelligent og åpen debatt i Norge. Debatten med Kristjánsson var langt fra den verste. Kanskje de to kan møtes igjen over en offentlig øl eller to? Kristjánsson er jo glad i øl!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474