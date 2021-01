annonse

annonse

Ikke alle synes Joe Biden gjør en god jobb i å forene Amerika etter måneder med opptøyer.

De siste fire årene har det vært mange opptøyer i flere amerikanske byer. Venstreradikale har stått for de fleste opptøyene, og det eskalerte før sommeren i fjor da George Floyd døde under politipågripelse.

Etter dødsfallet ble flere amerikanske byer satt i brann av ekstremister tilhørende Black Lives Matter og Antifa. Flere ble også drept under opptøyene som fremdeles pågår i byer som Portland, nordvest i USA.

“Antifa still wreaked havoc Wednesday night in downtown Portland after Congress certified the election for Joe Biden. No arrests were made at the third Black Lives Matter-Antifa riot since New Year's Eve.” https://t.co/9CfSkqLKXP

Onsdag stormet Trump-tilhengere Kongressen i et forsøk på å stoppe utnevnelsen av Joe Biden som landets neste president. Flere har fordømt stormingen, og den påtroppende presidenten Joe Biden kalte de som tok seg inn i bygningen for terrorister.

– Ikke kall dem demonstranter. De var en opprørsk mobb. Opprørere. Innenlandsterrorister. Det er så enkelt, sa han i en tale torsdag.

Les også: BLM til Biden-tilhenger: – Hvem tror du at du er? Jævla hvite faen! Det er hvit makt å si at vi skal være fredelige

Black Lives Matter

Biden fortsatte på Twitter, der han skrev at Black Lives Matter-demonstranter hadde blitt behandlet mye verre av politiet hvis de hadde prøvd å storme Kongressen, mens onsdagens hvite demonstranter angivelig ble behandlet med silkehansker.

En Trump-tilhenger ble skutt og drept av en svart politimann i forbindelse med stormingen.

– Ingen kan fortelle meg at dersom det hadde vært en gruppe med Black Lives Matter-demonstranter, så ville de ikke blitt behandlet veldig, veldig annerledes fra mobben av kjeltringer som stormet kongressbygningen, skrev Biden.

Men ikke alle er like begeistret etter Bidens uttalelser.

De to mørkhudede tvillingene og komikerne «The Hodge Twins» mener Biden er på villspor og at slike uttalelser ikke forener landet som er dypt splittet.

You are a horses ass! This statement is beyond ridiculous, Mr President Elect. You suppose to bring us together. https://t.co/U48GRpAKRb

– Du er en kvalming. Denne meldingen er helt latterlig, Mr President Elect. Din jobb er å samlet folket, svarte de på Twitter.

Også den politiske kommentatoren Brit Hume var forbauset over uttalelsen og refererte til de mange opptøyene i amerikanske byer de siste månedene.

– Fortell dette til de som lever i Portland og Seattle, skrev Hume på Twitter. De to byene har opplevd enorme ødeleggelser i forbindelse med opptøyer i regi Black Lives Matter og Antifa.

Tell that to the people who live in Portland or Seattle. https://t.co/AEHMwBf8iA

Hånet død Trump-supporter

På Twitter er mange enige og synes det er utrolig at Biden kan skrive dette når en Trump-supporter ble drept av politiet.

– Hennes navn var Ashli ​​Babbit, hun var en krigsveteran gjennom 14 år, regjeringen drepte henne på gulvet i folkehuset, skrev en person.

Babbit ble skutt i nakken i forbindelse med stormingen av Kongressen onsdag, da hun tilsynelatende dro og slet i døren til Representantenes Hus. Det er blitt delt flere videoer på sosiale medier av hendelsen. Babbit var en ivrig Trump-tilhenger.

Etter at navnet hennes ble kjent og hun var bekreftet død, var det mange som skrev stygge kommentarer om henne på Twitter. Det var flere latterfjes, og mange skrev at «terrorist-svinet fikk som fortjent» og at det var «godt å bli kvitt henne».

Resett advarer om sterke bilder nedenfor.

We are ultimately at this dark place in history because of the hateful left’s dehumanizing attacks on anyone who disagree with them.

No one should excuse what happened at the Capitol, but here is a sample of comments about unarmed Trump supporter Ashli Babbit’s death: pic.twitter.com/tjtthG5yey

— Kyle Becker (@kylenabecker) January 7, 2021