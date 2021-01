annonse

Avslørt av jobb-ID.

Ifølge The Hill, en avis som spesialiserer seg på dekke å Kongressens virke i Washington, D.C. i USA, har en av personene som deltok i Capitol-tumultene 6. januar fått sparken fra bedriften hvor han arbeidet.

Onsdag gikk bildene av QAnon-sjamanen, hvis navn er Jake Angeli, verden rundt. Dessuten kunne QAnon-sjamanen ses flankert av en mann i gul hettegenser med kraftig helskjegg samt en mann med rød Trump-caps.

Det er sistnevnte som nå har blitt oppsagt fra Navistar Direct Marketing.

For politiet bød det ikke på store besværligheter å oppspore mannens identitet. Inne i Capitol-bygningen hadde vedkommende nemlig sitt adgangskort fra Navistar Direct Marketing hengende fullt synlig rundt halsen.

Dermed var det nærmest bare å zoome inn de mange pressefotografiene hvor mannen var avbildet. Nå har Navistar Direct Marketing kommet med en kunngjøring.

– Navistar Direct Marketing har blitt gjort oppmerksomme på at en mann som bærer et adgangskort fra selskapet ble sett inne på Capitol under sikkerhetsbruddet 6. januar 2021. Etter gjennomgang av bildebevis har den aktuelle ansatte blitt oppsagt for brudd på arbeidsavtalen (terminated for cause), skriver selskapet.

– Samtidig som vi støtter alle ansattes rett til fredelig, lovlig utøvelse av ytringsfriheten, vil enhver ansatt som utviser farlig oppførsel som setter andres helse og sikkerhet i fare, ikke lenger ha mulighet for ansettelse hos Navistar Direct Marketing.

