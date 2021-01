annonse

Må ha 218 stemmer.

Ted Lieu, som sitter i Representantenes Hus for Demokratene, skriver på Twitter lørdag at 180 representanter har undertegnet et forslag om å innlede riksrettsprosess mot president Donald Trump.

Kommende mandag skal riksrettsartiklene etter planen tas opp i Representantenes Hus. For at tiltale skal kunne reises, må hvert tiltalepunkt som regel oppnå flertall i justiskomiteen og deretter minst 218 stemmer i Representantenes Hus.

Siden Demokratene har flertall i Representantenes Hus, er sannsynligheten stor for at det vedtas å stille Trump for riksrett. Dette styrkes av hendelsen på Capitol 6. januar, da store folkemengder stormet den amerikanske nasjonalforsamlingen – noe som Demokratene og flere republikanere mener Trump har oppildnet til.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.

We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK

— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021