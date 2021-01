annonse

Steg 44 prosent.

I forbindelse med årsskiftet har Kitco News intervjuet David Morgan, utgiver av The Morgan Report, om hans utsikter for sølvet i 2021 og hvordan han mener gullets lillebror presterte i året som er gått.

Som kjent gikk gullet høyt i 2020, og nådde all time high på over 2.000 amerikanske dollar pr. unse. Fra januar til desember la gullprisen på seg over 24 prosent.

Men i skyggen av gullet har sølv hatt enda sterkere oppgang.

– Frem til dags dato er sølvet opp 44 prosent i siste ettårsperiode (year-over-year), og det er ikke i nærheten av å berøre bunnen på 12, hvor det startet 1. januar 2020, sier Morgan til Kitco News.

Sølvprisen stod rettere sagt i 18 dollar pr. unse i januar 2020, før den grunnberørte 12 dollar i mars. Deretter klatret sølvprisen strakt opp til 26,38 dollar, hvor den befant seg da fyrverkeriet gikk til værs 31. desember.

Ifølge Morgan lempet ETP-er, det vil si børshandlede produkter, inn 350 millioner unser fysisk sølv i 2020. Om det har Morgan bare én ting å si:

– Dette er absolutt, komplett, totalt uten sidestykke, utbasunerer Morgan.

I tillegg til institusjonelle investorer kommer småsparere, det som på engelsk kalles «retail»- eller «mom and pop»-investorer. Også i dette segmentet var etterspørselen etter sølv mer enn bare tålelig, mener Morgan.

Sølvguruen viser her til at kjøpere var villige til å betale «ekstremt høy» premium, det vil si forhandlerens påslag oppå sølvets spotpris.

Vanligvis kan en bullionmynt i sølv ha premium på mellom fem og 15 prosent, men i 2020 måtte mange punge ut opptil 35 prosent.

– Vi har aldri hatt den slags investerings-etterspørsel i sølvmarkedet på flere tiår. [Sølvet] danket ut gull, platina, palladium, lister Morgan opp.



På spørsmål om utsiktene i 2021 spår Morgan at metallet kan komme til å handles for 40 dollar pr. unse, forutsatt at corona-krisen «holder seg». Det vil i så fall være en oppgang på ytterligere 54 prosent fra i dag.

Samtidig er det ikke uvanlig at perioder med langvarig oppgang følges av korreksjoner som følge av gevinstsikring, endret makroøkonomisk bilde, pengepolitiske stimuli og en rekke andre forhold.

Kitco er et selskap som lever av å selge fysiske investeringsprodukter innen edelmetall, mens David Morgan er en frittstående analytiker.

