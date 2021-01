annonse

annonse

Frp-politiker Jon Helgheim står ved at han har kalt Fredrik Græsvik «fake news».

– Å diskutere en annen debatt som ble gjort på et annet tidspunkt med andre premisser blir helt meningsløst. Det som skjedde onsdag er Trump ansvar, han oppildnet til et grovt angrep på demokratiet. Det er helt uakseptabelt og trist å se, sier Helgheim til Medier24.

Les også: Fredrik Græsvik har slettet sin Twitter-konto – hevder han er «hengt ut» av Jon Helgheim

annonse

Han sier videre at det er meningsløst å diskutere historikk nå. Det de diskuterte den gangen handlet om andre ting, og han har for eksempel kritisert Græsvik for å mene at Trump burde inngå en pakt med pressen, for å bli omtalt mer realt selv.

Helgheim understreker at han tar avstand fra det som skjedde onsdag, og legger til at etterpåkloke vil sikkert si «hva var det jeg sa», men ingen så at akkurat det som skjedde i går ville komme.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474