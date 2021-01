annonse

annonse

Lars Åbergs bok «Framtidsstaden – Om Sverige i morgon blir som Malmö i dag, hur blir Sverige då?».

En bok som har gjort sterkt inntrykk og som anbefales. Den utkom for tre år siden og er like aktuell, og forfatteren kommenterer utviklingen i Malmö frem til i dag i den nye avisen Bulletin.

Den svenske skribenten Mohamed Omar, som våget å forlate islam, forteller at det finnes to fortellinger om Malmö. En optimistisk som fokuserer på Øresundsforbindelsen: Høyskolen, kulturblandingen og den unge befolkningen. Så er det en pessimistisk versjon som handler om den skakkjørte økonomien, segregeringen, kriminaliteten og kulturkonfliktene.

annonse

Les også: Politiet har endelig fått kontroll etter kraftige opptøyer i Malmö

Men hva skjer egentlig i Sveriges tredje største by? Det er kanskje for enkelt å være norsk og kommentere kritisk. Men forfatteren Lars Åberg er ikke bare et troverdig tidsvitne, han har bodd i Malmö nesten hele sitt liv og han har forsøkt å finne saklige og forståelige svar på utviklingen mot et mangekulturelt samfunn. Hans barn har vokst opp her, han har vært engasjert i det lokale kulturlivet og i samfunnsdebatten.

Åberg innrømmer at befinner man seg i det samme miljøet gjennom mange år kan det ta tid å oppfatte hvordan forholdene forandres. Men plutselig kommer det en ketchup-effekt som bidrar til at man blir urolig for hvordan velferdssamfunnet i det hele tatt skal kunne overleve. Slik med masseinnvandringen som har forandret Malmö på kort tid. Byen Malmö viser hvordan hele Sverige kommer til å se ut om kort tid, det er det egentlige budskapet i boken.

annonse

Med journalisten og forfatteren Lars Åberg som guide får leseren en byvandring som gir sjokkerende inntrykk på leseren. Gjennom et landskap som bærer preg av mangekulturens herjinger, volden, redselen, drogene, kvinneundertrykkelsen og den islamske fundamentalismen som er i ferd med å ta kontroll over hele byen, ikke bare de såkalte utenforskapsområdene. Forfatteren kjenner sin by og gir en usminket beskrivelse som egentlig er ufattelig, fordi dette er en villet politisk utvikling.

Malmö likner scener fra Midtøsten, du finner ingen lettelse å spore over å ha unnsluppet krig og elendighet, absolutt ingen takknemlighet for svensk raushet og medmenneskelighet. For all elendighet har innvandrerne sørget for å bringe med seg i bagasjen. En gang i tiden trodde blåøyde svensker at innvandrere fra Afrika og Midtøsten skulle kunne påvirkes av det humanitære og inkluderende svenske samfunnet, og bli en del av det blå-gule fellesskapet. I dag ser vi at slike visjoner er utopi og galskap. Det er Sverige som forandres dag for dag og blir mer og mer likt innvandrernes hjemland. Sverige er i ferd med å bli en del av Midtøsten, ikke geografisk, men på alle andre måter, og det originale Sverige går tapt for alltid, med politikernes velsignelse.

Les også: Kirke i Malmø utsatt for hærverk i flere dager på rad. Nå settes det ut vakter

Lars Åberg påviser i Bulletin 24. desember det statistiske faktum at muslimske innvandrerne sakker etter på alle områder i samfunnet. Det gjelder helse, privatøkonomi, jobber, skoleresultater, arbeidsløshet, lønnsforhold, boligforhold. Men dette er ingen konsekvens av rasisme og eller diskriminering. Tvert imot. Men forestillingen om å bli selvforsørgende i det nye forjettede landet, Sverige, har slått helt feil. Innvandrere klarer ganske enkelt ikke å bo og leve normalt i annerledeslandet Sverige. Konsekvensen av dette er at svenske skattebetalere må påta seg for all fremtid å forsørge en vesentlig del av befolkningen som er arabisk og aldri vil bli, og heller ikke ønsker å bli, svensker slik den naive drømmen ble presentert.

Den økonomiske belastningen for Sverige tåler ingen konsekvensanalyse, fordi den vil vise et økonomisk havari som myndighetene for enhver pris vil unngå å bli konfrontert med. Sverige har i dag 800 000 muslimer, i 2050 kan landet ha en muslimsk befolkning på hele 30 prosent, eller 4,5 millioner muslimer. Löfven er ubekymret og fortsetter importen av en ny befolkning fra Midtøsten, som ikke på noen måte vil kunne leve i fredelig sameksistens med vanlige svensker. Hva kaller svenskene selv et slikt svik? Landsforræderi. Men hvorfor i all verden fortsetter befolkningen, inkludert pensjonistene som blir robbet, å stemme sosserna? Det er et godt spørsmål som stilles av stadig flere i Norge, som samtidig sier: Steng alle grenseoverganger permanent!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse