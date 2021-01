annonse

Fra utgaven (10.-16. desember) av det franske ukemagasinet Valeurs Actuelles, leser vi at det ikke er ufarlig å komme med islam-kritikk i Frankrike.

Det har i høy grad tre personer, alle med svært ulik bakgrunn, fått smertelig erfare.

Den kvinnelige Journalist Zineb El Rhazoui, opprinnelig fra Marokko, arbeidet i Charlie Hebdo. Hun hadde tilfeldigvis fri dagen avisen ble angrepet (januar 2015) og er derfor i live. Året etter ga hun ut boken «Detruire le fascisme islamique» (Bekjemp radikal islam), og har etter utgivelsen blitt et særs yndet hat-objekt for djihadister.

Rettssaken mot Charlie Hebdo-terroristene foregår i disse dager i Paris, bare uker etter knivdrapet på læreren Samuel Paty. Zineb er vitne under rettssaken og påminnelsen om henne har medført daglige drapstrusler. Hennes advokat har bare den siste knappe måneden påklaget 21 tilfeller av drapstrusler. Zineb er både frafallen muslim (apostat) og er et symbol på den franske emansiperte kvinnen, – begge forhold som gjør henne til et spesielt hatobjekt for djihadistene. Det er utstedt en fatwa på hennes hode. Hun har følgelig politibeskyttelse 24/7 og som hun ironisk sier; «jeg må involvere innenriksministeren hvis jeg skal ta meg en cafe au lait over gaten».

Hassen Chalghoumi er imam i Drancy, en forstad til Paris. Han er moderat og har offentlig gått ut og kritisert politisk islam. Han er av anti-terrorpolitiet vurdert som islam-mål nivå 2, like under statsminister Macron. Han bevoktes døgnkontinuerlig av politiet. Årsak; ene og alene fordi han har våget å kritisere ytterliggående muslimer! Hassen har derfor måttet gå under jorden. Hans familie har flyttet vekk med nye navn og til ukjent adresse. Han selv oppholder seg aldri mer enn 3 døgn på samme sted, og adskilt fra sine kjære. Også han har fått utstedt en fatwa mot seg. Som muslim nærer Hassen ingen illusjoner om hva som blir hans skjebne hvis blir han oppdaget. Som han uttrykker det; hvis islamistene har 10 kuler så vil de bruke ni på en forræder og den siste på fienden. Hassen har valgt ikke å anlegge skjegg. Som han noe ironisk sier; «bedre en imam uten skjegg enn et skjegg uten imam».

Den tredje er en 17 år gammel skoleelev, «Mila», en influenser som i februar 2020 la ut en islam-kritisk video på Instagram. Siden da har hun mottatt 50.000 drapstrusler på under ett år, og en fatwa er utstedt. Hun har i likhet med Zineb og Hassen måttet leve under jorden adskilt fra familie, skole og venner. Et sant helvete.

Det man ser i Frankrike er at tidligere politiske motstandere nå plutselig kjemper side om side for den sekulære franske grunnloven som ble vedtatt i 1905 og som tydelig skiller kirke og stat. Etter terror-angrepene fra politisk islam har fransk venstreside blitt splittet; den ene siden er både døv og blind og hevder, som også mange på venstresiden i Norge, at terrorhandlingene ikke har noe med islam å gjøre! Den andre halvpart tar kraftig avstand og allierer seg med den politiske høyreside. Denne vil «ta landet tilbake» og kjempe for den viktigste av alle friheter, ytringsfriheten.

Det er skremmende at boken til Zineb, som solgte svært bra, ikke lenger er å oppdrive. Bokhandlerne tør ikke ta den inn av frykt for represalier. Denne utviklingen er verd å ta alvorlig. Den kan også ramme oss i Norge!

