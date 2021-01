annonse

annonse

Den kjente liberale professor emeritus fra Harvard Alan Dershowitz mener at mediene har tatt Trumps kommentarer ut av kontekst og fremstilt dem feil.

– Jeg har undervist strafferett i over 50 år. Jeg har gått igjennom hvert ord i transkripsjonen. Det er ingen forbrytelse der, punktum, sier han i et intervju med Just The News mandag.

Hovedstrømsmedier har fremstilt Trumps uttalelser i en telefonsamtale som fant sted lørdag, som om han ber Georgias øverste byråkrat Brad Raffensperger om å «finne 11 780 stemmer» i Georgia.

annonse

Les også: Kongressmedlemmer vil at FBI skal etterforske Trump etter lekket telefonsamtale

– Han sier ikke «jeg vil at du skal lage stemmene», han sier ikke «jeg vil at du skal fabrikkere eller dikte opp stemmene». Han sier, og det har han sagt i flere måneder, på Twitter og sine uttalelser og sin valgkamp, at han tror folk stemte på ham og at disse stemmene ikke ble telt. Han har rett som borger, som kandidat, til å si: «Jeg vil at du skal finne de stemmene, jeg vil at du skal finne stemmene som skal gå over til meg som ikke ble telt, jeg vil at du skal finne stemmer som ble avgitt mot meg som ikke skulle ha blitt telt, av folk som er døde, som ikke bor i delstaten», sier Dershowitz i intervjuet.

Les også: Senator fra Georgia forsvarer Trump: – Motbydelig

annonse

Trump-kampanjen har avfeid anklagene om at Trump gjorde noe kriminelt da han snakket med Raffensperger.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474