Borgarting lagmannsrett slo fast at det er lovlig å filme politiet og legge det ut på sosiale medier.

En 39 år gammel mann fra Oslo var tiltalt for å ha tatt bilde av politiet, og lagt det ut på sosiale medier. Men han ble frikjent, skriver Dagbladet.

Retten sier at publisering kan bidra til å sikre at politiet utøver sine oppgaver i samsvar med lover og regler, samt sikre at politiet blir holdt ansvarlig.

Den tiltaltes forsvarer, John Christian Elden mener dommen er en seier for ytringsfriheten. Politiet deler ikke den samme oppfatningen:

– Vi som jobber i politiet må finne oss i at det blir tatt bilder og video av oss. Men det er en belastning, for både kolleger og deres familier når slike bilder og videoer blir spredd via sosiale medier. Det er også en tendens til at slike videoer og bilder blir publisert på politifiendtlige nettsider, sier leder i Oslo Politiforening, Kristin Aga.

