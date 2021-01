annonse

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) argumenterer med at regjeringens nye klimaplan er ødeleggende for klimamålene i hovedstaden. Kritikk uten innhold, svarer Venstre.

Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) ut mot regjeringens nye klimaplan for perioden 2021–2030 som ble presentert fredag.

– Med denne klimaplanen torpederer regjeringen Oslos klimamål. Vi i storbyene er milevis unna å få den drahjelpen vi trenger for å nå klimamålene våre. De viktigste tiltakene mangler, sier hun.

Vei, bygg og avfall

Lan mener klimaplanen særlig har sveket Oslo med tanke på veitrafikk, bygg og avfallshåndtering.

– Nesten alle Oslos utslipp kommer fra byggeplassene, veitrafikken og avfallsforbrenningen. Likevel fortsetter regjeringen å bygge ut motorveier inn til Oslo, de vil ikke kreve at statens anleggsplasser i Oslo er fossilfrie eller utslippsfrie, og de vil ikke sikre finansiering til å etablere karbonfangstanlegg på avfallsforbrenningen vår på Klemetsrud, utdyper Berg.

– Regjeringen fortsetter også å utvinne olje som før, legger hun til, og kaller klimaplanen «et svik mot fremtidens generasjoner».

Vil ha fossilfri bygging

Berg sier at selv om det er positivt at regjeringen øker CO2-avgiften, så vil effekten nulles ut hvis veibruksavgiften fortsetter å bli redusert slik den har gjort det de siste årene.

Lan er også kritisk til at regjeringen ikke vil kreve at det skal bygges fossilfritt på alle statlige arbeidsplasser.

– Dette er veldig frustrerende når 80 prosent av byggeplassene i Oslo er private eller statlige. Byggeplassene i Oslo står for 20 prosent av utslippene, sier Berg, og legger til at det allerede bygges fossilfritt på alle kommunes byggeplasser.

Hun mener også regjeringen burde betale for hele karbonfangstanlegget på Klemetsrud, som hun sier ville kunne ha kuttet en femdel av Oslos utslipp i full skala.

– Tom kritikk

Venstres Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister i regjeringen og miljøbyråd i Oslo, avfeier MDGs kritikk og kaller den innholdsløs.

– Kritikken forholder seg jo ikke til innholdet i planen i det hele tatt, det er som å trykke på en knapp, nå må MDG snart begynne å forholde seg til det som er de reelle forslagene, sier han til NTB.

Elvestuen er ikke i tvil om at klimaplanen forsterker innsatsen i Oslo.

– Og det også på områder hvor Oslo-byrådet går i feil retning. Særlig fordi vi holder fast ved at alle biler skal være nullutslipp innen 2025, og at el-bilsatsingen forsterkes, sier han.

Elvestuen mener byrådet i Oslo tar elbil-satsingen bort «bit for bit» ved å fjerne el-billadere i sentrum, innføre parkeringsavgift for elbiler og innføre avgift fra i år også for elbiler i bomringen.

– Det er helt unødvendig fordi de ikke tar imot tilbudet fra regjeringen fra bompengeforliket i fjor, som gjør at regjeringen ville lagt inn flere penger for å unngå bompenger, sier han.

Avviser motorveikritikk

Elvestuen viser også til at regjeringen har lagt på bordet 300 milliarder kroner til Klemetsrud-anlegget, og at planen er at det skal søkes EU-støtte for å få det fullfinansiert.

– Utslippskutt i byggebransjen forsterkes også ved innblandingskrav for anleggsdiesel i tillegg til satsing via Enova på utslippsfrie byggeplasser, sier han.

– Og det er ingen som bygger motorveier som øker kapasiteten inn mot sentrum, tvert imot har vi forsterket innsatsen på kollektivtransport gjennom mange år, og nå tar vi minst 50 prosent av kostnaden på ny T-bane til Fornebu. Det har aldri vært så høy innsats fra statens side for å få ned utslippene i Oslo som med denne regjeringen og med Venstre i regjeringen, mener han.

