annonse

annonse

Mediene Fox news, New York Post og Wall Street Journal ber Trump gå av.

The Wall Street Journal hevder Trumps opptreden den siste uken, var nok, skriver NTB.

– Det er best for alle, inkludert ham selv, om han i all stillhet trekker seg, skriver den konservative avisas lederskribenter.

Det samme mener New York Post, de sier han gikk over streken med sin oppfordring til tilhengere før Senatet ble stormet av demonstranter.

– Denne gangen kan det ikke forsvares. Dette fortjente han, skriver avisas kommentator Michael Goodwin.

Til og med kommentatoren Tucker Carlson, han som har støtte Trump hele veien, tar nå avstand fra presidenten og hans «hensynsløse oppmuntring» i forkant av onsdagens kaos i Kongressen.

– Det kommer til et punkt der man må spørre seg hva landet vårt skal bruke energien på. Er én enkelt president, er noen, verdt all denne tiden og oppmerksomheten, sa Carlson på Fox News.

Tucker Carlson describes the MAGA riot at the Capitol that Trump incited as a "political protest [that] got out of hand after the president recklessly encouraged it" and roundly dismisses calling it "insurrection" or "domestic terrorism." pic.twitter.com/YfhdVbsncl

— Justin Baragona (@justinbaragona) January 8, 2021