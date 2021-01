annonse

– Hårreisende handling!



Natt til lørdag norsk tid ble det kjent at Twitter med varig virkning har utestengt Donald Trump. På presidentens en gang så livlige Twitter-konto finner man nå en blank side som opplyser at brukeren er blitt suspendert.

Dermed er samtlige innlegg fra 2009 til 2021, herunder fra Trumps valgkamp i 2016 og hele hans presidentperiode fra 2016 til nå, slettet nærmest med et klikk. Samtidig mister Trump 88,7 millioner følgere og motsatt.

Nyheten har skapt oppslag verden over – og på «åstedet» Twitter renner det inn tusentalls reaksjoner i minuttet, både for og imot Trump. Dessuten tar flere nå til orde for å svare Twitter med samme mynt.

Utestengelsen av Trump har fått blandet mottakelse hos Twitter-brukere. Mens noen ønsker utestengelsen velkommen og mener at den kommer på overtid, kaller andre det for korporativ sensur av ytringsfriheten.

– Bye bye. Du vil ikke bli savnet, skriver Franklin.

– Det var f**n meg på tide. Hvis dere hadde gjort det etter valget, kunne opprøret på Capitol kanskje ha vært unngått og 5 personer kanskje vært i live. Det er hans skyld, ikke Twitters, men han burde ha blitt suspendert for lenge siden, skriver en.

– Oh please! Ytringsfriheten har sine grenser. Du kan ikke rope «brann» i en kinosal. Du kan ikke oppildne til vold, slår Karen fast.

– Hvis du bryter brukerbetingelsene, må du betale prisen. Really, det er ikke så vanskelig å følge reglene til en tjeneste, mener «LilPuppi».

– Orwells 1984

Blant de mange som støtter utestengelsen av Trump, finnes det også enkelte som ser på dette som opptakten til en større utrenskning av konservative stemmer.

Brukeren «APL Lu-Ram» lister opp flere konti som hun helst ser slettet, og nevner blant andre Rudy Giuliani, Ted Cruz, Sean Hannity, Tucker Carlson og Matt Gaetz.

– Trump har ikke gjort noe, jeg skulle like å se bevis for at han har gjort noe mot brukerbetingelsene, sier «Cojuma» om utestengelsen.

– Dette er en hårreisende handling, det å nekte POTUS (President of the United States, red.anm.) adgang til deres plattform er ingenting annet enn politisk sensur. Skam dere, skriver «Dukesy» henvendt til @TwitterSafety.

Også en av Donald Trumps sønner, Donald Trump Jr., har reagert:

– Vi lever i Orwells 1984. Det finnes ikke lenger ytringsfrihet i USA. Den døde med big tech, og det som er til overs er for noen få utvalgte. Dette er fullstendig galskap!

We are living Orwell’s 1984. Free-speech no longer exists in America. It died with big tech and what’s left is only there for a chosen few. This is absolute insanity! https://t.co/s2z8ymFsLX — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 9, 2021

– Å kunngjøre hans valg om å ikke delta på innsettelsen er misbruk av sosiale medier?, spør Gwen. I en av Trumps aller siste tweets varslet presidenten at han ikke kommer til å delta når Joe Biden avlegger ed som president 20. januar.

– Velkommen til korporativ fascisme, Amerika. Nyt det, skriver en person.

– dette er enda et klask i fjeset på det amerikanske folk. Twitter vil banne deg for hva … de tror tweeten din kan føre til vold? Hva med et rigget valg? Hva gjør det med landet vårt. Så lei av Big Tech som sensurerer alt de ikke liker, sukker Jason.

We all change our Twitter and Facebook profile photo for the face of @realDonaldTrump and let the networks tremble — Robert (@ericro0987) January 9, 2021

– La oss alle endre profilbildet vårt på Twitter og Facebook til @realDonaldTrumps ansikt, oppfordrer Robert, som selv har byttet ut sin avatar med Trumps velkjente Twitter-portrett.

– Slett Twitter

Parallelt med at mange raser mot utestengelsen av Trump, oppfordres folk til å slette Twitter og gå over til det påstått friere alternativet Parler.

Nå trender hashtagen #DeleteTwitter, som vil ha masseeksodus fra plattformen samtidig som Joe Biden tas i ed som president 20. januar.

– Friheten er større enn du er. Friheten vil seire. Slett Twitter 20. januar #DeleteTwitter, skriver brukeren «Stardust».

– @Twitter døde nettopp. Fra nå av drar jeg over til @parler_app. Fuck @jack (Twitter-direktør Jack Dorsey, red.anm.). På tide å la ham og hans tyranniske rævhøl-kamerater betale (Ingen vold) for å ødelegge ytringsfriheten. #DeleteTwitter

– Jeg skulle akkurat til å slette Twitter-appen fra telefonen min … Men etter utrenskningen og dette angrepet på ytringsfriheten og presidenten, må vi alle slette kontoene våre, #DeleteTwitter, ber Angelique innstendig.

– Det underliggende problemet med dagens samfunn er sosiale medier. Det vet dere alle. Det er på tide at vi #SletterFacebook #SletterTwitter, skriver en.

– Hva om #Trump ber sine tilhengere om å #SletteTwitter og vise hans makt? Jeg venter på oppfordringen, heter det fra Naveen.

– Fortell oss hvilken plattform du går til. Vi følger @realDonaldTrump – vi står sammen med #Maga (Trumps bevegelse «Make America Great Again», red.anm.), skriver Lyn.

– Innsettelsesdagen onsdag 20. januar 2021. INGEN TVITRING, samme hva, på 48 timer. Spre ordet!!! #BFree #Supportfreespech (sic) @realDonaldTrump, skriver «Mr Iam Right».

