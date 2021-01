annonse

Presset ble for stort.

Nettavisen rapportererte tidligere lørdag at NRK-programleder Fredrik Solvangs Twitter-konto var stengt. Nå er Solvang selv ute på Facebook med forklaringen.

– Jeg har deaktivert Twitter-kontoen min. Jeg innså at jeg befinner meg i en umulig posisjon.

– Etter Debatten torsdag, da vi inviterte Resett-redaktør Helge Lurås, satt jeg og forklarte og forsvarte i nær to døgn hvordan redaksjonen hadde tenkt. Det bygde seg opp det jeg vil betegne som en nokså intens mobb, der det tøt inn en miks av legitime, saklige motforestillinger, personsjikane og slag langt under beltestedet, skriver han.

Han skriver at han som NRK-programleder ikke kan tillate seg «å svare i samme tone og med samme aggressivitet som jeg blir tiltalt, men da havner jeg også i en umulig situasjon: Hvis jeg prøver å svare utfyllende og drøftende, slepes jeg ofte inn i diskusjoner der målet er å presse meg til å erkjenne at jeg egentlig er inkompetent og at vi har en agenda jeg ikke har. Hvis jeg svarer kort og formalistisk, beskyldes jeg å være overfladisk og ta lett på vanskelige problemstillinger. Det blir feil uansett, derfor har jeg foreløpig valgt å ta en pause og tenke gjennom om jeg vil være til stede på Twitter,» heter det i innlegget som har fått nesten to tusen reaksjoner på under 30 minutter.

– Jeg er samvittighetsfull og jeg har gjort det til å et poeng å være tilgjengelig på et forum som Twitter. Ulempen er at det er et sted der det er fritt fram for anonyme troll og alle andre som ikke forholder seg dannet til reglene for et ryddig ordskifte.

Solvang skriver at han nå skal tenke på hva han skal gjøre. Han ber de som har en mening om Debatten om å henvende seg til NRKs publikumsservice og klage til Kringkastingsrådet.

I kommentarfeltet til Solvang får han mange oppmuntringer:

– Det finnes en totalitær gjeng på Twitter, som er ganske stor, og som har skapt seg en identitet der. De jager i flokk. Håper du aktiverer igjen, skriver en.

– Fullt forståelig! Du fortjener honnør for å ha deltatt i debatt med dine kritikere, men har ingen forpliktelse til å stå som huggestabbe i flere døgn for folk som ikke egentlig vil diskutere ordentlig, skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum.

