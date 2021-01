annonse

Ifølge NRK sprer «mutantviruset» av Covid-19 seg raskere hos barn. Likevel er barn fritatt for coronatesting ved ankomst til Norge. Noen reagerer på at NRK ikke tar opp paradokset.

Nyttårsaften var det nok en dag med store overskrifter på NRK.no i forbindelse med myndighetenes corona-tiltak.

«Fra og med 2. januar 2021 må alle som reiser inn i Norge fra røde land ta en koronatest. Tiltaket vurderes på nytt etter fire uker. Brudd på testplikten kan straffes med bøter», skrev NRK.

Nekter du å «coronateste» deg ved ankomst til Norge venter bøter eller fengsel.

– Hvor er logikken?

«Barn under 12 år trenger ikke teste seg», skrev NRK videre i saken uten å forklare de som finansierer statskanalen hvorfor barn er fritatt testing når også de kan få viruset.

Dagen etter at NRK skrev at Solberg-regjeringen trumfet gjennom at innreisende til Norge skal tvangstestet, skriver statskanalen nå at den «muterte virusvarianten som kommer fra Storbritannia sprer seg raskere blant barn enn voksne».

Det er NRK-journalisten Hallvard Sandberg som skriver nyheten. Men det som ikke blir nevnt i artikkelen er at Erna Solberg og hennes regjering ikke ønsker å teste barn under 12 år ved ankomst i Norge.

Flere på sosiale medier stusser på hvorfor barn under 12 å er fritatt for testing hvis det stemmer at dette såkalte nye viruset sprer seg raskere blant barn.

– Tror NRK at det norske folk er helt idioter? Eller kanskje majoriteten faktisk er fullstendig idiot? Hjernevasken er vel så komplett at folk har mistet all vett og forstand. Her kommer NRK og myndighetene å forteller oss at alle voksne skal tvangstestes for korona på Gardermoen, samtidig som det viser seg at det nye viruset sprer seg raskere blant barn. Hvor er logikken her? Og er det ikke slik at en kritisk journalist skal kunne fange opp dette og stille de riktige spørsmålene? Er journalist Sandberg et mikrofonstativ for myndighetene og makta i Norge? Det virker slik, skriver en person.

Nye smittebølger

I NRKs artikkel har journalisten gitt plass til dystre spådommer fra Erna Solberg.

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge, skrev statsminister Erna Solberg på fjorårets siste dag, ifølge NRK.

Solberg har de siste ukene vært mye ut i media og forberedt nordmenn på enda en smittebølge og flere coronatiltak, som for eksempel ytterligere innstramninger i folks bevegelsesfrihet.

