Det ble en lite hyggelig velkomst da tidligere Trump-støttespiller Lindsey Graham ankom hjemstaten Sør-Carolina.

Etter at Trump-supportere stormet Kongressen onsdag holdt Graham en tale der han tok fullstendig avstand fra den amerikanske presidenten.

Graham sa at Joe Biden er den rettsmessige vinneren av det amerikanske valget.

– Jeg og Donald Trump har vært på litt av en reise, men nok er nok, sa Graham i sluttinnlegget før Senatet stemte over innsigelsene mot at Joe Biden kunne sertifiseres som valgvinner i Arizona.

– Jeg vil si, og kanskje er det viktigere at det kommer fra meg enn noen andre: Joe Biden og Kamala Harris er rettmessige vinnere av valget, sa Graham fra talerstolen.

– Søppelmenneske!

Men nå har folk vendt seg mot Graham. Rasende Trump-tilhengere stod klare og hetset republikaneren da han ankom hjemstaten Sør-Carolina fredag, skriver Fox News.

– FORRÆDER! Du visste at valget var rigget. Du er et søppelmenneske!, ropte en kvinne til Graham mens skjellsordene haglet.

– Din jævla drittsekk!, ropte en annen.

Flere kalte Graham en feiging og at han for alltid vil bli sett på som en forræder. Se videoer av hendelsen under.

Lindsey Graham just made the mistake walking by me and a mass of angry patriots at the airport in DC.

All America wants is for you to AUDIT OUR VOTE and purge this election of this massive corruption…and you won’t do it. We’re not letting this “slide” so expect more of this. pic.twitter.com/pbemr2Gcr9

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021