En høring mot Italias tidligere innenriksminister, Matteo Salvini, som blant annet tiltalt for ulovlig frihetsberøvelse.

NTB skriver at Salvini nektet et redningsskip med 160 flyktninger om bord å gå til kai på øya Lampedusa i august 2019 da han var innenriksminister. Redningsskipet måtte vente ytrreligere 21 dager på havet før det fikk sette flyktningene i et land et annet sted. Tiltalen inneholder også en påstand om maktmisbruk.

Utsettelsen skyldes blant annet et behov for å oversette viktige dokumenter til italiensk, ifølge retten i Palermo på Sicilia.

Salvini leder det høyreorienterte partiet Lega. Han nekter straffskyld, og er også tiltalt for et lignende tilfelle i en annen domstol på Sicilia.

