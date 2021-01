annonse

Dominion Voting Systems saksøker Sidney Powell for ærekrenkelser, grunnet påstander om at selskapet sto bak det påståtte valgfusket i det amerikanske presidentvalget.

Russia Today melder at et 124-siders søksmål har blitt innlevert til en domstol i Washington, hvor Dominion hevder å ha blitt negativt påvirket av en «viral desinformasjonskampanje» fremmet av Powell. De anklager Trump-advokaten for å jobbe for å «berike seg selv økonomisk, for å heve sin offentlige profil, og for å komme på godsiden til Donald Trump.»

Powell, sammen med en rekke andre Trump-støttespillere, holder Dominion delvis ansvarlig for at Joe Biden vant presidentvalget i november. Hun hevder at stemmetellingsmaskinene ble rigget for å telle stemmesedler til fordel for Biden – i en operasjon som ble finansiert av utenlandske aktører.

Dominion-sjef John Poulos fortalte The Washington Post at påstandene har fått ringvirkninger for selskapet hans, og at søksmålet er «viktig for hele [den amerikanske] valgprosessen.»

Flere ansatte i Dominion skal ha mottatt drapstrusler etter at selskapets stemmeutstyr kom i sentrum Trumps påstander om valgfusk. Selskapet skal ha brukt mer enn en halv million dollar på beskyttelse av personell siden presidentvalget fant sted.

Thomas A. Clare, en advokat som representerer stemmetellingsselskapet, peker på Powell som «opphavspersonen» til de mange angrepene på selskapet, men la til at langt flere personer kan komme til å se søksmål i tiden fremover.

Dominion har tidligere krevd at Powell trekker tilbake noen av uttalelsene sine om selskapet, noe som advokaten har nektet å gjøre. Hun kalte selskapet i stedet for «bedragerimestere».

I søksmålet, krever Dominion 1,3 milliarder dollar i erstatning fra Powell og at hun skal blokkeres fra å komme med ytterligere ærekrenkende uttalelser om selskapet.

