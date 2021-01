annonse

annonse

USAs avtroppende president lover å snart komme med en stor kunngjøring.

President Trump sa fredag at han vurderer å gå over til andre sosiale medier etter at han ble utestengt fra Twitter, Facebook og Instagram natt til lørdag – i kjølvannet av at Trumps støttespillere stormet Kongressen onsdag. USAs avtroppende president presiserte at han til og med vurderer å opprette sin egen kommunikasjonsplattform i nær fremtid.

Ettersom Twitter hadde suspendert hans personlige konto, bestemte Trump seg for å bruke den offisielle Twitter-kontoen til den amerikanske presidenten, @POTUS, for å spre budskapet:

annonse

«Som jeg har sagt i lang tid, har Twitter gått lenger og lenger med å forby ytringsfrihet, og i kveld har Twitter-ansatte koordinert med demokratene og det radikale venstre for å fjerne kontoen min fra plattformen, og tvinge meg og DEG til taushet, [og] de 75.000.000 store patriotene som stemte på meg.

Twitter er et privat selskap, men uten regjeringens gave gjennom paragraf 230 (om publiseringsansvar) ville det ikke ha eksistert lenge. Jeg spådde at dette ville skje.

Les også: Donald Trump permanent utestengt fra Twitter

annonse

Vi har forhandlet med forskjellige andre nettsteder, og vil snart komme med en stor kunngjøring, mens vi også ser på mulighetene for å lage vår egen plattform i nær fremtid. Vi kommer ikke til å bli tvunget til taushet! Twitter handler ikke om YTRINGSFRIHET. Det handler om å fremme en radikal venstrevridd plattform der noen av de ondeste menneskene i verden får lov til å snakke fritt. FØLG MED!»

Kun noen øyeblikk senere, slettet Twitter alle de overnevnte tweet-ene fra @POTUS-kontoen.

Gab

Gab, et Twitter-alternativ som ble lansert for noen år siden og kaller seg et «sosialt nettverk som står for ytringsfrihet, individuell frihet og den nye frie informasjonsflyten på nettet», utnyttet situasjonen raskt.

Gab-grunnlegger og administrerende direktør Andrew Torba – en åpenlys Trump-supporter – opplyser at nettstedet har sett rekordtrafikk siden Trump ble utestengt fra de største sosiale mediene. Den enorme trafikken gikk utover hastigheten på nettsiden, men Torba lovte å ta tak i problemet:

– Flere servere blir satt opp mens vi snakker. Rekordtrafikk. Husk: Vi eier maskinvaren for serverne våre, så det er ikke så enkelt som å trykke på en knapp på en sky-hosting-leverandør, men vi kan ikke bli utestengt fra servere vi eier! Vær tålmodig. Gud har kontrollen, skrev han.

annonse

Parler

Et annet Twitter-alternativ som blir brukt av mange Trump-supportere, Parler, opplevde også en enorm økning i trafikk natt til lørdag, da flere Twitter-brukere opprettet kontoer der. Serverne ble overbelastet, og trafikken gikk svært tregt på det sosiale mediet.

Parler omtaler seg som «løsningen på problemer som har dukket opp over de siste årene på grunn av endringer i «Big Tech»-politikken som har blittpåvirket av ulike spesialinteressegrupper. Parler er bygget på et grunnlag for respekt for personvern og personlige data, ytringsfrihet, frie markeder og en etisk, gjennomsiktig selskapspolicy.»

Samme kveld som Trump ble utestengt fra Twitter, opplyste Google at de hadde fjernet Parler-appen fra Google Play grunnet «støtende innhold» på plattformen. Apple, på sin side, ga selskapet 24 timer på å etterfølge teknologigigantens krav til moderering av innhold på siden – for å unngå å bli fjernet fra Apples App-store.

Den ansvarlige for Parlers app-utvikling, John Matze, virket derimot klar til å føre kampen mot teknologigigantene:

– Vi bøye oss for politisk motiverte selskaper og autoritære personer som hater ytringsfriheten!, skrev han på sin egen kommunikasjonsplattform.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474