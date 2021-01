annonse

Solvang er ikke lenger på Twitter etter en kritikkstorm som følge av at NRK-programlederen inviterte Resett-redaktøren til Debatten torsdag.

Nettavisen at skriver at invitasjonen fikk flere til å reagere på Twitter:

– Hvorfor invitere uetterettelige, marginale rasister i utgangspunktet? skrev tidligere Frp-politiker Trond Birkedal.

– Å invitere Helge Lurås til å debattere det amerikanske valget og veien videre, er like relevant som å invitere Varg Vikernes til å debattere stavkirkearkitektur, skrev en annen.

Programleder Fredrik Solvang svarte på kritikken slik:

– Jeg forstår mange avskyr at Helge Lurås ble invitert til #nrkdebatt, jeg skjønner kritikken. Vi mente det var riktig å spørre hvorfor det fins mange Trump-tilhengere og stor mistro til pressen også i Norge. Når delsvaret er Resett, ble han invitert til konfrontasjon med @mimirk, skrev Solvang.

– Jeg er og forblir uenig i at vi kan utestenge Helge Lurås på generelt grunnlag, la han til Solvang etter anklager om at han er med å «legitimere mørke krefter».

Utøya

Tore Sinding Bekkedal var på Utøya 22. juli og rettet skarp skyts mot NRK-programlederen:

– Faen heller, mann. Det står om liv! Jeg var i skjul og lyttet til mine venner forblø på Utøya… og så må jeg se deg fremstille det som urimelig at du engang skal kunne stå for dine egne redaksjonelle vurderinger for hva du sender på NRK1. Det er faktisk patetisk, skriver Bekkedal.

Bekkedal sendte deretter en direktemelding til programlederen, som Nettavisen har fått tillatelse til å dele:

Solvang svarte følgende på direktemelding, som senere har blitt offentliggjort av Bekkedal:

«Det Utøya-kortet er nokså drøyt. Jeg har aldri sagt det er urimelig at jeg skal stå for redaksjonelle beslutninger, hvor tar du det fra? Og til neste gang, hvis du vil invitere meg til samtale, ikke kall meg patetisk.»

Til dette svarte Bekkedal:

– For et fullstendig ondskapsfullt begrep «Utøya-kortet» er. Om han bare visste hvor mye nattesøvn det koster meg å stå opp imot den folkemengden som insisterer på at det eneste anstendige er å late som om det aldri hendte. Hvis ikke den menneskelige erfaringen av å overleve et høyreekstremt angrep på demokratiske institusjoner passer i en debatt om et høyreekstremt angrep på demokratiske institusjoner, når vil det noen gang passe?

Stengt konto

Etter at utvekslingen ble offentliggjort skriver Nettavisen reaksjonene ikke har latt vente på seg:

– «Utøya-kortet» er et opprørende begrep, uansett kontekst. Det mange forsøker å si i vår kritikk av NRK vs Resett/Lurås er at dette ikke er en lek med ord, men miljøer som tilrettelegger for vold, noe det finnes eks. på, der 22.7 er det mest ekstreme, mens 7.1 i USA også inngår, skriver journalist Linn Stalsberg.

Lørdag er Fredrik Solvang sin Twitter-konto stengt. Det er ikke klart om det er Twitter eller Solvang selv som har stengt kontoen. Nettavisen har vært i kontakt med programlederen, som ikke ønsker å si hva som er årsaken.

Flere på Twitter tror at at det er programlederen selv som har lukket kontoen:

– At Solvang velger å stenge profilen sin i stedet for å møte kritikken han blir møtt med, er så jævlig feigt, skriver Mona Johannessen, en Utøya-pårørende.

