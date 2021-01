annonse

Problemet blir bare verre og verre. Hver dag fylles turistperlens skinnende rene strender opp med med 60 tonn plast.

Dette takket være kritikkverdig søppelhåndtering i Indonesia og landene rundt. Lokale myndigheter strever med å få ryddet strandperler som Kuta, Legian and Seminyak. Men neste dag kommer det mer.

– Vi jobber hardt for å rydde strendene, men mer søppel kommer. Hver eneste dag må vi sette inn ressurser, sier Wayan Puja fra Bandung renovasjon til The Guardian.

Den australske forskeren Denise Hardesty, som studerer plastforurensning, opplyser at mengden er enorm, og at det blir verre for hvert år.

– Dette er ikke noe nytt, og heller ingen overraskelse.

Hardesty sier videre at plastsøppel ikke bare er et problem på Bali, men at det også gjelder store deler av Indonesia, og at avfallet sjeldent kommer langveis fra. Det går mellom øyene.

Bali er Indonesias mest besøkte turiststed, og det kommer over en million australiere dit hvert år. Men er ikke strendene rene, forsvinner turistene. Etter virusutbruddet har det vært få turister på Bali, men søppel fortsetter å være et stort problem.

