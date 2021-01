annonse

Ropte «motherfucker» og «kuksuger» til politiet.

Hendelsen fant sted i Sofienbergparken, etter en lang 17. mai med mye alkohol, festing og en krangel mellom samboerparet.

Et vitne forklarte i retten at han så at Dagbladet-journalisten slo fornærmede flere ganger i ansiktet. Et annet vitne fortalte om at hun ble slått med knyttet neve i hvert fall to eller tre ganger. Etter hendelsen skal også mannens samboer ha forklart at det skjer at Dagbladet-journalisten slår henne «når han drikker».

Hun skal senere ha gått tilbake på dette og avviste også senere at han hadde slått henne. Retten valgte å ikke legge vekt på hennes forklaring, eller at den tiltalte Dagbladet-journalisten ikke husket hendelsen.



Da politiet kom til stedet, forsøkte først Dagbladet-journalisten å hindre politiet i å snakke med samboeren. Da politiet forsøkte å få kontroll på ham, skrek, ropte og spyttet han på politiet. Han ropte «motherfucker» og «kuksuger» til politiet og prøvde å kaste seg over en politibetjent. Det hele endte med at han måtte bæres inn i cella i arresten og bunaden han gikk i måtte klippes opp, da han motsatte seg å bli kroppsvisitert.

23 dager

Dagbladet-journalisten er også tidligere bøtelagt for ordensforstyrrelse og forulemping av offentlig tjenestemann, men dette ligger langt tilbake i tid. Retten mente det ikke var formildende at mannen er journalist og kan bli identifisert av kolleger som følge av omtale i mediene, og han ble dømt til fengsel i 23 dager.

Saken har tidligere vært omtalt i Medier24, men nettavisen har ikke identifisert avisen journalisten er tilknyttet. Mannen jobber fortsatt i Dagbladet. Mannens forsvarer har varslet at dommen vil bli anket.

