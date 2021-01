annonse

To globalistiske innretninger medvirket til COVID-19-pandemien. Hva bør vi gjøre for å forhindre en reprise?



Kinesisk eksportvare

Når vi nå er kommet til 2021, legger vi ikke bare bak oss et «annus horribilis virorum» – virusenes skrekkår. Siden inngangen til 2000-tallet kan vi dessuten se tilbake på minst tre globale pandemier på to tiår.

Onde tunger skal ha det til at globale pandemier er den eneste varige eksportvaren som kineserne har klart å utvikle helt på egen hånd, uten å kopiere og stjele fra andre. Selv om dette er en overdrivelse, kommer man ikke vekk fra at flere av pandemiene siden 2000 er «Made in China».

I 2002 brøt SARS-CoV-viruset ut i Kina, og spredte seg i Øst-Asia og derfra videre til Europa og Nord-Amerika. Selv om viruset året etter ble erklært som contained, brakt under kontroll, var det først i 2004 det ebbet ut.

Deretter fulgte MERS-CoV-viruset i 2012. Her var kinesiske flaggermus ikke de skyldige, men derimot kameler i Saudi-Arabia. Dyrene var angivelig importert fra Afrika, hvor de skal ha blitt smittet gjennom flaggermusbitt.

SARS-CoV-2-viruset, som har skapt COVID-19-pandemien, trenger ingen introduksjon. Det spredte seg i Kina sent i 2019, og gikk globalt etter den kinesiske nyttårsfeiringen i slutten av januar påfølgende år.

Globalisme har delvis skyld



COVID-19-pandemien ble muliggjort av to globalistiske innretninger, nemlig Verdens Helseorganisasjon (WHO) og åpne grenser.

Som mellomstort land stiller Norge seg fullt bak dagens internasjonale orden hvor FN står i sentrum for diplomatiske relasjoner mellom stater. Norge har imidlertid dratt dette til parodiske ekstremer, og har lagt seg på en linje hvor Norge kopierer alt som EU gjør og ikke foretar seg noe som bryter med FN.

Dette forklarer hvorfor Erna Solberg i nesten to måneder satt og ventet på at FN-organet WHO skulle erklære COVID-19 som pandemi før hun løftet på baken. WHOs beslutning lot vente på seg helt til 11. mars, og påfølgende dag kunngjorde Solberg smitteverntiltak i Norge etter å lenge ha nedtonet pandemiens alvor.

Pandemien, herunder Solberg-regjeringens svar på denne, viser at Norges utenrikspolitiske linje tidvis går på bekostning av den nasjonale selvråderetten.

Motstykket er Russlands president Vladimir Putin, som kombinerer FN-deltakelse med patriotisme. Allerede i slutten av januar avholdt Putin sitt første regjeringsmøte om Wuhan-viruset, og kort tid senere fulgte de første tiltakene for begrense smitten:

29. januar ble russiske universiteter pålagt å tilby fjernundervisning til kinesiske studenter, som på sin side ble oppfordret til å forbli i Kina til og med 2. mars.

30. januar ble den russisk-kinesiske grensen stengt, og noen dager senere ble fly- og togavganger fra Kina innstilt på ubestemt tid, herunder strekningen Moskva–Beijing.

20. februar ble grensen endelig stengt for kinesiske statsborgere.

Her viste Putin at nasjonal selvråderett og internasjonalt samarbeid ikke utelukker hverandre. I en normalsituasjon kan verden gjerne ha felles løsninger, men i en krise går den nasjonale selvråderetten foran, mens globalistiske innretninger settes til side.

Blindhet for kultur

Den andre globalistiske innretningen er åpne grenser. Så lenge man har gyldig visum, flyter alle verdens mennesker nærmest fritt over landegrensene. Dette skjer til tross for at alt fra patogenforekomst til sanitære forhold varierer stort fra land til land.

Ideen om suverene stater som likeverdige og likestilte er blitt ekstrapolert dit at også suverene staters borgere behandles som likeartede. Den FN-sentrerte verdensorden er kulturblind, og ser ingen forskjell på nordmann, ghaneser og malay. Den enser bare politiske konstrukter som statsborgerskap og internasjonalt reisepass.

I likhet med venstresiden har globalismen den litt naive troen på at alle nasjoner og etnier egentlig er like. Den marxistisk inspirerte «Meget er forskjellig, men bare utenpå»-oppfatningen er ikke udelt bra for Norge, noe som blant annet et hodeløst prosjekt med fremmedkulturell innvandring viser.

Globalismen har forutsatt at alle nasjoner og etnier har samme egenskaper, nærmere bestemt europeerens egenskaper. En slik oppfatning stemmer imidlertid ikke.

Kineseren slafser i seg flaggermus, pangoliner og stort sett alt som rører seg. Indiske menn foretrekker fortsatt å drite i friluft, til tross for at de tilbys vannklosett av myndighetene. Det meste av dette sitter langt inne for nordmenn, skandinaver og europeere.

Tester og karantene

De seneste årene har verden hatt en global pandemi omtrent hvert tiende år – og nesten uten unntak har alle disse kommet fra Asia.

Etter 2020 vil det være umulig å fortsatt likebehandle all innreise til Norge uten å risikere en ny, ødeleggende pandemi. En løsning kan være:

Som hovedregel skal norske og utenlandske borgere som kommer til Norge, sjekkes for feber og andre symptomer som indikerer at vedkommende bærer smitte.

Ved tvil eller mistanke kan den tilreisende sendes til nærmere undersøkelse hos lege.

Teknisk utstyr for et slikt testregime finnes allerede, og koster lite anskaffelse og drift.

Norske og utenlandske borgere fra land som har vedvarende høy risiko for epidemier, må i alminnelighet gå i karantene ved innreise til Norge.

I risikovurderingen må det også inngå antropogene og politiske faktorer, herunder utbredelsen av våtmarkeder, befolkningens generelle hygiene og sanitære forhold og ikke minst hvor åpne myndighetene er rundt kriser.

Dette betyr i praksis at statsborgere fra land som Taiwan og Japan slipper unna med tester, mens borgere fra Kina må tilbringe en uke på Gardermoen. Det er ingen menneskerettighet for alle verdens folkeslag å kunne velte inn over Norges riksgrense på forlangende. Et visum er ingen ensidig rettighet, men et privilegium som kan gis og kalles tilbake.

Realismen i forslaget kan diskuteres. Innreisekarantene som ny normal vil gi folk økonomiske merutgifter, og mer indirekte vil norsk reiseliv tape på at utenlandske turister uteblir.

Samtidig ser vi hvor mange titalls milliarder som fordunster når en global pandemi rammer. Blant hotellene er det nå massepermitteringer og konkurser. Utelivsbransjen er tørrlagt, og store deler av flyselskapenes flåter har stått på bakken. Omsetningen for mange år fremover er utradert. Så hva er egentlig dyrest av dette og en teststasjon på Gardermoen?

Norge skal ikke lukke seg inne. Vi må imidlertid ta tilbake vår nasjonale selvråderett, herunder kunne bestemme når vi ønsker å stenge riksgrensen og hvilke innreiseregler som skal gjelde for hvert land. 2020 bør være siste gang vi ventet på klarsignal fra WHO.

