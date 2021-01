annonse

Da undertegnede vokste opp, så fikk vi konstant høre i media at verden var blitt et mye bedre sted etter at psykopaten Richard Nixon hadde måttet gå av i skam.

Han hadde ødelagt USA’s omdømme i verden, og fredsprisen som hans utenriksminister fikk, skulle vært trukket tilbake. Bildet av en smilende Nixon var selve symbolet på psykopati. Heldigvis ble perioden med hans etterfølger Gerald Ford kun to år. Han benådet Nixon, så han var i medias øyne både korrupt og hjerteløs. Men det skulle bli verre.

En hjernedød idiot av en b-skuespiller ble i 1980 valgt til president i USA. Det var nå kun et tidsspørsmål før atomkrigen brøt ut. Heldigvis hadde han et trekløver rundt seg som tok seg av all tenkingen for ham. Ganske snart skulle han vise seg å være psykopat i tillegg til å være dum. Han ville nemlig kutte i offentlige utgifter, og innføre velferdsreformer! Bildene fra USA på 80 tallet indikerte at det trolig var flere hjemløse, enn folk som hadde bolig. Han vant 49 delstater i 1984, men det skyldtes kun sommer OL i Los Angeles det året. Heldigvis ble hans siste presidentperiode preget av utallige forsøk fra Kongressen på å få bevis på at Reagan stod bak våpensalg til Iran i bytte mot gisler. Det gikk ikke, men Kongressen klarte å innføre begrepet «to be Borked», da man ødela ryktet og livet til Reagans høyesterettskandidat Robert Bork. Lederen for utspørringen i Senatet var hedersmannen Joe Biden.

George Bush senior etterfulgte Reagan. Han ble sett på som bedre enn Reagan, men viste seg fort som en maktgal psykopat. Han frigjorde Kuwait, men det var bare for å få tak i olje. USA var nå den eneste supermakten i verden, og det var takket være Mikhail Gorbatsjov fra Russland. Han var både smartere og hyggeligere enn de to dumme amerikanske presidentene. Nå ventet kun fattigdom for de tidligere kommunistlandene. De hadde det kanskje bedre før?

Uheldigvis ble George Bush junior valgt i år 2000. Han ble republikanernes kandidat etter å ha satt ut et falskt rykte om at motkandidat John McCain hadde et svart uekte barn i South Carolina, Det var iallefall det ryktene sa. Problemet for Bush junior var at han var så dum at han kunne være en fare for rikets sikkerhet. Han vant valget mot oppfinneren av internett, Al Gore, etter at valget ble avgjort av en konservativ og korrupt høyesterett. Han vant igjen mot krigshelten og geniet John Kerry, men det skyldtes at russerne hadde hacket valgmaskinene. Det skulle også vise seg at han gikk til krig mot Irak kun for at hans venner kunne tjene på å selge tjenester til det amerikanske militæret. Både psykopat og profittgal med andre ord. På slutten av hans presidentperiode var hans approval rating nede på 20-tallet og var da en anerkjent fascist.

Så kom 2016. Annus Horribilis. Den psykopatiske, rasistiske, egoistiske, kvinnehatende, klimafornektende godfjotten Donald Trump ble valgt til amerikansk president. Det var kun takket være hjelp fra Russland’s president Vladimir Putin. Han ble heldigvis satt på plass med en gang fra et kritisk og selvstendig pressekorps. Da Norges statsminister møtte Trump, ble hun etterpå spurt av NRK’s Anders Magnus om Trump virket å være ved sine fulle fem. Kritisk journalistikk på sitt beste! Det ble også igangsatt etterforskning av Trumps forbindelser til Russland, som varte i to gode år, men han ble frikjent av en korrupt justisminister. Påfølgende riksrettssak klarte også å lamme presidenten såpass at rasismen og psykopatien fikk litt mindre spillerom. Et uunngåelig tap skjedde da den uhyre populære Joe Biden stilte som motkandidat ved presidentvalget. Man hadde litt problemer med opptellingen i de såkalte vippestatene, men det skyldes at dette var fylker hvor Joe Biden hadde 80 prosent av velgerne og valgdeltagelse på 100 ++ prosent, så det skapte selvsagt utfordringer med en slik popularitet. Som en klassisk psykopat nektet Trump å godkjenne dette valget, noe som kulminerte med sist ukes terroristangrep mot Kongressen. Trumps tilhengere er kjent for hærverk, rasisme, voldsomt sinne og voldsbruk,, i motsetning til godklumpene fra Black Lives Matter og Antifa. Etter angrepet på demokratiets høyborg, den amerikanske Kongressen som er godt likt av hele 7 prosent av den amerikanske befolkning, fikk vi endelig se fascismen og galskapen til Trump i full mundur.

Selv om det er bare kloakkrotter og annet rasistisk avskum som leser dette, så ber jeg om at dere deler en ensidig fordømmelse av Donald Trump med meg. Som dere nå skjønner etter å ha lest dette, så må vi gå i oss selv, siden vi ser ut til kun å ha støttet tomsinger og psykopater de siste 50 årene. Personlig har jeg alltid støttet politikere som ønsker å gi enkeltmennesket frihet, og hvor staten kun er til for å sikre at de svakeste blir tatt hånd om, og for å sikre oss mot ytre og indre fiender. Men jeg innser at jeg har tatt feil, og vil derfor samtidig fordømme meg selv. Nå må vi samle oss om å la politikerne som ikke er psykopater, få vise oss at frihet kan defineres på så mange måter, og stole på at det de gjør, det gjør de kun av sin egen ekstreme godhet! Det har ikke gått så bra før, men det gjør det helt sikkert denne gangen. En sterk stat er jo selvfølgelig en snill stat, spesielt med en senil leder.

For å være ærlig skrev jeg dette fordi jeg er lei av msm’s evige fordømmelse av politikere som ikke deler deres forskrudde syn på verden, og for å vise at dette er ikke noe nytt fenomen. Med sosiale media så er presset større enn noen sinne fra dem. Men vi har noe de aldri kan ta ifra oss, humør, sunn fornuft, evne til å tenke selv, og vi har historien på vår side. Og så får vi håpe at hvis ikke Trump stiller på nytt om fire år, så er en ny psykopat fra republikanerne klar til å rydde opp kaoset fra rødegardistene! Og jeg vil benytte anledningen til å berømme Trump for å ha stått imot et enormt hat, utskjelling, latterliggjøring og fordømmelse fra msm i over fire år! Utrolig imponerende!

