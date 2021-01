annonse

Regjeringen har siden november jobbet med et forslag for å skaffe hjemmel til å innføre portforbud.

– Fordi et portforbud er meget inngripende, vil det bare være aktuelt i en ekstrem situasjon hvor andre tiltak ikke er tilstrekkelige. Vi er ikke der i dag, sa Monica Mæland i en pressemelding.

FHI sier i sin utredning at de er sterkt kritisk til behovet for et portforbud, melder NRK.

«Den smittevernmessige gevinsten ved portforbud, som altså skal redusere kontakthyppigheten og redusere antallet frittgående smittede, avhenger sterkt av hvilke andre tiltak som virker samtidig. Dersom hygienen er god, få smittekilder går fritt

og kontakthyppigheten er liten (fordi andre restriksjoner gjelder), blir det ikke mye tilleggsgevinst av portforbud».

«Samlet sett vurderer vi at den marginale gevinsten av portforbud, selv i dets strengeste form, er liten», skriver de i sin utredning.

Fredag sendte regjeringen et forslag til en forskrift om portforbud på høring. I forslaget foreslår regjeringen at et slikt forbud kan vedtas for inntil 21 dager og deretter forlenges i inntil 14 dager av gangen.

Forslaget har høringsfrist 31. januar.

