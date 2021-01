annonse

Slår fast at nasjonalkonservative hører hjemme i Frp.

I det siste har det pågått en debatt i sosiale medier om hvorvidt konservative elementer er velkomne i Frp. Dette har oppstått særlig i forbindelse med at tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, ble kastet ut av partiet, etter å ha åpent utfordret partileder Siv Jensen i media og slått fast at presidentvalget i USA ble «stjålet» fra Donald Trump.

Noen har ment at denne eksklusjonen betyr at konservatisme (eller det enkelte kaller nasjonalkonservatisme) ikke er tolerert i Frp. Dette stemmer imidlertid ikke, om vi skal tro en del av partiets tillitsvalgte og lokallag, blant dem Fauske Frp.

Lokallaget i Nordland vedtok under sitt årsmøte i helgen en resolusjon ved navn «Frp – også et parti for nasjonalkonservative». Resolusjonen er i sin helhet oversendt Resett fra lokallagsleder Kassandra Petsa.

Frihet og nasjon

I resolusjonen heter det at lokallaget stiller seg bak at FrP er et liberalistisk folkeparti, som «ønsker å ta vare på grunnloven, enkeltmenneskets frihet og som løfter vår verdiskapning gjennom en fri økonomi».

Men lokallaget mener også at Frp også bør være et «naturlig hjem» for nasjonalkonservative, ettersom man er imot EU-medlemskap, ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk, samt å ta vare på landets verdier og kulturarv.

– Fauske Frp mener Fremskrittspartiet bør programfeste at vi tror på en verden som består av frie, selvstendige nasjonalstater. Det er fordi nasjonalstaten har vist seg å være den beste måten å sørge for trygghet, stabilitet og for å gi mennesker en følelse av tilhørighet, heter det i resolusjonen.

– Ingen motsetning

Lokallaget anser ikke konservatisme og liberalisme som motsetninger.

– Snarere tvert imot: Liberalismen vil ikke fungere i en verden uten grenser mellom selvstendige nasjonalstater. Liberale prinsipper vil heller ikke fungere i et samfunn som ukritisk slipper inn nye borgere med antiliberale verdier og holdninger, skriver de.

– Dersom man er tilhenger av og støtter Fremskrittspartiets program, må man gjerne definere seg som nasjonalkonservativ eller liberalistisk. Til syvende og sist er det ikke fargen på katten som spiller en rolle, men hvorvidt den evner å fange mus som er viktig.

