annonse

annonse

Vi har tatt ytringsfriheten vår for gitt. Det går ikke lenger.

Den siste uken har Big Tech tatt ekstraordrinære grep for å hindre USAs president fra å komme ut med sine budskap til de menneskene han er president for. Og dette er bare begynnelsen. En prosess er nå i bevegelse som heller ikke Big Techs øverste sjefer kan stoppe på egenhånd.

De begynte allerede i 2017 med å utestenge kontroversielle stemmer, i hovedsak på høyresiden. Folk som Alex Jones, Milo Yiannopolous og Tommy Robinson falt i unåde på Twitter, Facebook og YouTube (eid av Google). Og på Facebook fikk folk innlegg slettet og ble utestengt som straff i økende gard. Mange reagerte også på disse blokkeringene, inkludert Resett.

annonse

Det har vært de som de lang tid har tatt til orde for at Trump skal utestenges fra Twitter. Men Jack Dorsey, sjefen for Twitter, har motsatt seg dette. Inntil nå.

Trump er fortsatt den sittende presidentent i USA når han nå ble utestengt. Så sent som for to måneder siden var det 74 millioner mennesker som stemte på ham. Han hadde 88 millioner følgere på Twitter og 33 millioner på Facebook. Han er ikke en privatperson som alle vet at ikke kan forsvare seg mot slike milliardselskaper med monopol i sine bransjer. Han er verdens mektigste enkeltpolitiker.

Når Big Tech utestenger Donald Trump, og lykkes med det, har det konsekvenser langt utenfor måten det undertrykker Trumps politiske muligheter i fremtiden og marginaliserer ham. Det sender også et signal til alle oss andre om hvilken makt Big Tech har. For hvis ikke Donald Trump med alle hans tilhengere og alle hans penger kan forsvare seg mot å bli stuet bort i et digitalt vakuum, hva med oss andre?

annonse

Svaret er at Big Techs makt med dette grepet er stadfestet en gang for alle. Hvis noen av oss faller i unåde og blir utestengt, er det ingenting vi kan gjøre. Og straffen kan være livstid og det finnes ingen ankemulighet. Du skal være glad om du i det hele tatt får beskjed om det, i etterkant. Det er er ingen rettssak, det er intet forvarsel. Kontoen din blir bare slettet og alt innholdet ditt blir borte.

Det er et dystopisk mareritt som har sneket seg over oss på en ufattelig effektiv måte. Og det er et voldsomt grep som festes. Inntil for kort tid siden var den konservative siden, som ser ut til å bli rammet av dette nå, av den oppfatning at hvis Twitter, Facebook og YouTube gikk til drastiske utestengninger, ville det frie markedet sørge for at brukere ville gå over til andre konkurrende tjenester som Gab, Minds, Parler, Bitchute osv. Og man har resonnert som så at Twitter etc er privat selskaper som kan bestemme selv hvem de vil ha som kunder.

Men folk har sovet i timen og ikke fortstått hvordan teknologien fungerer og hvor langt tentaklene til de store aktørene rekker og hvor koordinerte de er seg imellom. For nå som Trump har gått over til Parler, hva gjør Big Tech som mottrekk? Jo, med den samme begrunnelsen om at det oppfordres til vold og at innholdet som postes er farlig, så utestenges Parler fra Google Play og Appstore, og med det trekket slutter Parler å virke som en konkurrent til Twitter. I praksis så er kravet stilt til Parler at med mindre de også utestenger Trump, så vil de ødelegge Parler.

Men ikke nok med det. Parler har benyttet Amazons gigantiske servertjenester for å hoste sine aktiviteter. Og nå, bare timer etter at Google og Apple har stengt ned den nødvendige infrastrukturen for appen, så kaster også Amazon ut Parler med kun 24 timers frist. Parler varsler at det vil ta en opp til en uke å få en ny servertjeneste på plass. Trolig vil de finne ny serverhost, det er ikke samme grad av monopol der. Men uten Apple og Googles samarbeid er de i praksis i fullstendig knestående og kan ikke være noe alternativ til Twitter uansett om det løser seg med servere.

Vi sitter alle og ser på dette her utfolde seg foran øynene våre. Men de færreste har ennå forstått det fulle omfanget. For det skremmende omfanget ligger i hvem de har pekt ut som den de skal gjøre et eksempel av. Det er Donald Trump. Og med å ta ut Trump, kuer de ikke bare ham og hans mange millioner tilhengere. De kuer i praksis alle fordi vi alle forstår at hvis de kan ta ut Trump på denne måten, er deres makt total. De har vunnet over det politiske, demokratiske systemet. Det er fascisme innført gjennom monopol over den kommunikasjonsmessige infrastrukturen.

Og dere må heller ikke tro at vi har sett slutten på det totalitære monsteret. For det er en ideologi som ligger bak, en arv etter marxistiske, totalitære meningsundertrykkende utopier om å skape «en bedre verden». Og tillat meg nå å reklamere for min egen bok. For denne ideologien og hvordan den spiller seg ut i Vesten i dag er tema i boken Knefall – hvordan kristen skyldfølelse og venstresidens offermentalitet ødelegger Vesten, som jeg ga ut rett før jul. Og nettopp det at kravene om utestengelser kommer fra en ideologisk bevegelse som har tatt kontroll over universiteter, utdanningssystemer og media, gjør at dette ikke er et problem bare knyttet til Mark Zuckerberg, Jack Dorsey eller Bill Gates og deres Big Tech. Det er noen som presser Big Tech til å utestenge Trump og andre stemmer på høyresiden. Og det er den radikale venstresiden.

annonse

Og de er aktive i Norge også. Vi har nettopp de siste dagene sett hvordan de har vært i aksjon med massiv kritikk mot Fredrik Solvang og NRK for at de inviterte undertegnede til NRK Debatten. Solvang omtalte dem som en «intens mobb» og ble så overveldet at han stengte Twitter-kontoen sin. Den mobben hater er ikke Solvang (ikke ennå i alle fall), det er jo meg. Men de går etter alle som lar meg komme til orde også, inkludert Solvang. Slik de i USA nå går etter alle som lar Trump komme til orde. De de håper er at Solvang av hensyn til seg selv, aldri mer inviterer meg.

Men det kommer neppe til å stoppe med at folk utestenges fra sosiale medier eller servere. Og eksempler på det har vi nylig sett i Sverige. Der har Swedbank stengt ned bankkontoen til den alternative nettavisen Fria Tider. Og de har kokt i hop en begrunnelse som liksom ikke har noe med innholdet på Fria Tider å gjøre.

Og de samme ideologiske kreftene som har presset Big Tech til å øke sensur og utestengning siden 2016, kommer ikke til å stoppe før de har vunnet eller er slått. Og hvorfor skal de ikke legge press på banker for å stoppe dem fra å ha transaksjoner med nettaviser, bloggere, politikere man ikke liker osv. når man med suksess har presset Facebook, Twitter og Google til det? Hvorfor ikke si at Paypal, Visa, Mastercard, Vipps osv fasiliterer hatprat, fake news, klimafornektelse eller hva det måtte være med å tillate folk å donere gjennom de plattformene? Det er ingen logisk grunn til at den radikale venstresiden skal stoppe presset ved kun internett og sosiale medier. De totalitære kreftene har fått smaken på blod, og de kommer ikke til å stoppe.

Jeg må si jeg frykter for fremtiden til våre samfunn. De radikale kreftene fra venstresiden har fått stor makt. De er som Solvang sier, en «intens mobb». Men det holder ikke bare å gjemme seg. For man har tillatt dem å operere lenge nok. For mange vanlige folk forstår ikke dynamikken i dette. Den mobben Solvang beskriver påstår at deres agenda er å hindre hatprat og ytterligende, farlige meninger. Men ta en titt på Twitter og se hvem som kommer med hatprat. Det er nettopp dem. For noen annen måte kan man ikke forstå ordene de bruker for å omtale undertegnede på. Dette er mennesker som aldri har møtt meg, men som likevel hater meg og mener jeg ikke bør ha rett til å komme til orde. De vil frata meg ytringsfriheten, og kaster grunnløst ut påstander om at jeg er rasist. Det er nettopp disse menneskene som driver med hatprat, og som er de reelle fascistene i vårt samfunn.

Men det tør heller ikke Solvang og resten av NRK, og de som nå støtter Solvang, å si. Det er mulig de ikke heller forstår det. Men de totalitære trekkene til marxismens praksis har vi hatt mange eksempler, i Sovjetunion, i DDR, i Kina. Det er innbygd i selve det utopiske prosjekten om å innføre et egalitært paradis på denne jord. Og de selvrettferdige Twitter-krigerne skyr ingen midler eller løgner i «den gode saks tjeneste.»

La meg være ubeskjeden nok, og siden ingen andre medier har så mye som nevnte boken, hvis du vil forstå i hvilken totalitær og dystopisk retning samfunnet vårt er på vei om vi ikke tar grep nå, bør du lese Knefall. For den boken handler om nettopp hvordan venstresidens totalitære prosjekter nå er blitt en del av mainstream politikk og truer selve vår frihet og vårt demokrati.

Det vi er vitne til nå med utestengelsen av Donald Trump har en forhistorie. Og kimen til de totalitære kravene lever i beste velgående på våre universiteter den dag i dag. Og fra universitetene har det forberedt våre sinn. Vi er på en måte ideologisk preppet til å ikke motstå den autoritære kontrollen vi utsettes for.

Donald Trump må «forsvinne» for at det perfekte samfunnet skal oppstå. 1984 er her.

Meld deg inn i Frihetsforbundet, eller støtt Resett med en donasjon eller et abonnement før det er for sent.

Vipps 124526 /Kontonummer 1503.94.12826 / SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Vår bøker kan du kjøpe her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474