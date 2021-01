annonse

Hillary Clinton er lykkelig over Trump-utkastelse.

Den tapende presidentkandidaten fra 2016 feiret ​​Twitters permanente forbud mot president Donald Trumps personlige konto, mindre enn to uker før hans periode utløper.

For mer enn fire år siden, den 9. juni 2016, svarte Clinton på en av twitter-meldingene til daværende kandidat Donald Trumps tweets og ba ham om å slette kontoen sin. På fredag ​​retweetet hun den fire år gamle meldingen og la til et hakemerke, skriver Breitbart.

I kommentarfeltet er det flere som reagerer på twitter-meldingen. En kvinne sier at Clinton bør være forsiktig med juble over at folk mister sin rett til ytringsfrihet.

– Jeg er uenig i alt du sier og gjør Hillary Clinton, men jeg vil likevel ikke hindre deg fra å ytre deg her på twitter, skrev en person.

Andre dro frem en annen twitter-melding fra Clinton som ikke gikk i oppfyllelse. Den tapende presidentkandidaten var sikker på seier i 2016 og postet en bursdagshilsen til seg selv med teksten «gratulerer ttil denne fremtidige presidenten».

❌ pic.twitter.com/AbCcJxeH7g — read ‘blood in my eye’ by george jackson! (@queersocialism) January 9, 2021



Støre

Donald Trump ble kastet ut av twitter tidlig fredag og den sosiale plattformen begrunnet avgjørelsen med at Trump hadde «oppfordret til vold».

Flere av Trumps motstandere har kritisert Twitters avgjørelse. I Norge har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uttalt at twitter gjorde en feil ved å utestenge den amerikanske presidenten.

– Jeg skjønner at Trumps utsagn er problematiske, farlige og oppmuntret til hat, men det er en veldig høy terskel å sperre folk ute, så jeg er skeptisk til det, sa han til NRK.

