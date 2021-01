annonse

Kamala Harris blir den første fargede og kvinnelige visepresidenten i USAs historie. Og nettopp rase og hudfarge er i økende grad viktig for en progresssive venstresiden. Men nå er de i harnisk.

Det er i februar-utgaven av Vogue at Kamala Harris er avbildet på forsiden i det lekkede cover-bildet. Men hun er svært lys i huden, noen kritikere mener lyssettingen er ansvarlig for. Og mistanken er at det ikke er tilfeldig, eller om ikke, en utilgivelig og ufølsom tabbe.

– For et rot. Anna Wintour [redaktør av Voguen, red.anm] kan ikke ha noen svarte venner eller kollegaer, skriver forfatter Wajahat Ali på Twitter.

– Kamala Harris er omtrent så lys i huden som en farget kvinne kan bli og Vogue klarer fortsatt å f—ed opp lyset, skriver en annen Twitter bruker, skriver Fox News.

En annen mener den 71 år gamle redaktøre må trekke seg.

