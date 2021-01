annonse

Nancy Pelosi, sier Trump-støttespillerne som denne uka stormet Kongressen, valgte sin «hvithet over demokratiet».

– Det har vært en åpenbaring for verden å se at det er mennesker i landet vårt, ledet av presidenten, som for øyeblikket har valgt sin hvithet over demokratiet, sa hun.

Pelosi arbeide for avstemning om en ny riksrettstiltale mot president Donald Trump allerede mandag, skriver NTB.

