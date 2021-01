annonse

Flere medier i USA melder om voldelige angrep på Trump-supportere i forbindelse med en støttemarkering for presidenten i byen San Diego.

En gjeng Antifa-aktivister, som var bevæpnet med baseballkøller, flasker og pepperspray, angrep en gruppe Trump-supportere under en demonstrasjon i San Diego. Antifa kastet også glassflasker, steiner og egg mot en rekke politibetjenter som forsøkte å opprettholde orden, melder den amerikanske nettavisen Breitbart.

En video som er lagt ut på Twitter av Fox5-journalist Paul Makarushka viser en stor gruppe Antifa-aktivister omringe en gruppe Trump-tilhengere.

#breaking trump supporters clash with BLM and antifa on the boardwalk in PB. Heavy police presence some fights and scuffles. Pepper spray etc (not from pd). @fox5sandiego pic.twitter.com/SrMjWnISlZ

