annonse

annonse

To standarder?

Gjennom store deler av 2020 ble USA herjet av plyndring, brannstifting og vold begått at den venstreekstreme fascist-grupperingen Antifa og marxistiske Black Lives Matter.

Mens mennesker ble myrdet eller slått helseløse og byer nærmest stod i full fyr, var det ingen fordømmelse å finne hos Demokratene, som først uttrykte forståelse for opptøyene, før de skiftet til taushet da volden bare ble villere og villere og folkets misnøye økte.

Uviljen mot å fordømme de voldelige opptøyene skyldtes at deltakerne stort sett var Demokratenes egne velgere. I et valgår ville det være taktisk uklokt. Det er i det minste slik mange republikanere oppfatter situasjonen.

I fjor ble også mainstream media kritisert for å omtale de voldelige opptøyene som «protester» og sågar «demonstrasjoner».

Særlig oppmerksomhet fikk CNN, som ble latterliggjort i sosiale medier etter at spaltist Chris Cillizza publiserte kommentaren «“Protester” eller “opptøyer”? Det er STOR forskjell».

Kommentaren var nemlig ledsaget av et bilde hvor et forretningsbygg var blitt flammenes rov under opptøyene. Foran stod det tungt bevæpnet opprørspoliti som holder vakt.

Artikkelen fortsetter.

Nå har pipen fått en annen låt hos Demokratene etter at flere tusen Trump-supportere 6. januar omringet og til slutt stormet Capitol-bygningen i Washington, D.C. for å protestere mot påstått valgfusk.

Representantenes Hus og Senatet var da i gang med å godkjenne Joe Biden som USAs 46. president, men måtte avbryte møtet og bringes i sikkerhet.

– Ikke kall dem demonstranter. De var en opprørsk mobb. Opprørere. Innenlandsterrorister, sa Joe Biden, og omtalte samtidig 6. januar som en av de mørkeste dagene i USAs historie.

– Innenlandsterrorister, fulgte Hillary Clinton og andre demokratiske politikere opp.

– Vi har bevitnet to sett med regler (two systems of justice): en som lot ekstremister storme Capitol, en annen som slapp løs tåregass på fredelige demonstranter forrige sommer, uttalte påtroppende visepresident Kamala Harris etter tumultene på Capitol.

These images capture the horrific scene that took place outside of the Capitol building today.

Truly disgraceful.

Oh wait—my mistake. These are actually from the BLM “protests” over the summer. pic.twitter.com/BFO3ZJdVbD

— Candace Owens (@RealCandaceO) January 7, 2021