Det er ikke mange deltagere som står frem under fullt navn i debattfeltene.

Anonymiseringen skaper en økende «skyggenes dal» i demokratiske land. Hvilket gir grunn til stille refleksjon. Er vi så frie og åpne og ærlige lenger at vi bramfritt tør stå frem med våre politiske meninger? Når selv avisene enten skjuler seg ved å publisere ledere uten redaktørens signatur, eller ved å kjøre frem medarbeidere, eller velger andre passende til å fronte for seg? Ikke å forglemme topp-politikere som bruker lavere rangerte politikerspirer til å fronte og «teste» saker. Dette synes være et økende, tildekkende og falskt spill med mørke undertoner – med media-tillatt mobbing og politisk skapt feighet. Er verden blitt mer autoritær og preget av politiske «aktører» i et økende farlig maktspill, selv i såkalte demokratier?

Noen vil påstå at det alltid har vært slik. Nei, ikke til de grader som vi ser nå, oss tillatt truet av voldelige kverulanter – sågar av statsmakten selv og av rettssystemet. En langt mer kynisk uærlig og «legal» verden er blitt oss til del. En felles, sterk samlende moral savnes, økende. Min generasjon vokste opp med kristne verdier som enkelt og godt uttrykt gjennom de 10 bud. Vær Varsom-plakaten stipulerer etiske normer for pressen hvor det første punktet er ytringsfrihetens betydning. Men den selverklærte samfunnsrollen synder de grusomt imot. Uansett, min generasjonen kom lærerikt ut av fem års fremmed okkupasjon og ble slik sammensveiset, nær alle jordnære, optimistiske nasjonalister blottet for nazistiske og fremmende undertoner. Barn den gang hadde gode lærere, mange førkrigs og fra landsbygden uten politisk forskrullet bagasje å indoktrinere oss med. Akkurat det var viktig, ikke å bli satt opp mot hverandre, og slett ikke å bli kravstore. Vi måtte tenke og resonnere mer selv. Dessuten hadde vi under krigen lært å sette pris på det lille vi hadde, et viktig poeng ikke minst.

Noen vil kanskje si at jeg er en nostalgisk gammel mann. Gammel ja, men jeg snakker sant,

og jeg er ikke nådig med dagens politikere. Slike som i pur egoisme tillater vårt gamle fedreland ødelagt. Om det hadde jeg 5/12/20 på document.no en kronikk med overskriften «NRK representerer statens falskneri» og på Resett 9/12/20 «Patriotenes korstog mot globalistene”, begge ga virkelig gjenklang. Men ikke i pressen blant det store indoktrinerte 80% publikumet, som jeg inderlige ønsket å nå. Og til en forandring, jeg leste de fyldige kommentarfeltene som fulgte. Jeg gledet meg der over en Viktor M som ga meg anledning til en oppfølgning. For hans kommentar lød slik: «Jeg finner ditt (NRK) innlegg litt tåket, men du er inne på noe vesentlig. Det kan sies enklere: «NRK er en del av statsmakten, og den er valgt av folket». Nei, dessverre det er en vanlig og fundamental feiltagelse; det er partiene, ikke folket som har valgt dagens Storting. Vi er blitt rundlurt, og det vil jeg bruke neste avsnitt til å adressere:

Jeg påminner Viktor M folkedemokratiet er tapt: Valgene er djevelsk til-fusket, men ikke som i USA. Hvordan? Før i tiden kunne folket komme til orde, blant annet ved å stryke og frem-kumulere egne, foretrukne stortings-representanter. Velgerne savner muligheten til å komme til orde. Den tok Makten fra oss, preget kanskje av nederlagene etter folkeavstemningene om EU. Vi kan i dag ikke stemme på annet enn partier, dvs bare på deres ferdigtrykte valglister preget av parti-ledelsenes approberte og klart politisk korrekte, dvs deres konforme utpekte slike. Dette gjennomsyrer hele systemet. Gjennom staten har elite-politikerne nemlig sørget for en så penge god parti-statsstøtte-ordning at partiene (og lederne) er blitt nærmest som selvgode, uavhengige bedrifter. Det betyr en egen økonomisk interesse, helt på tvers av politiske synspunkter, om å stå solidarisk sammen rundt gullkalven, en skuespiller-aktig, utkrøpen politiker-masse, og kompakt slik sammensveiset i ønsket om ingen reell politisk forandring.. Vi har fått et partidiktatur, sammen med mangfoldige, ja subsidierte konstellasjonene, ikke minst riksmediene, hvilket betyr folket bevisst under-informert og slik lett undertrykket. Opposisjon er knapt mulig lenger.

Staten subsidierer og indoktrinerer av en viktig grunn alene, for å holde folket Sjakk Matt. Og byråkratiet er sammensatt av velvillige, konforme tjenere til statens, ikke nødvendigvis til folkets beste. Alle nedsatte komiteer og råd kommer til den samme og ønskede regjeringens konklusjon, kløktig bestilt og betalt med våre penger. Jeg er til de grader forarget over all manipuleringen vi er utsatt for. Og kom igjen til å tenke på dette 7/12/20 etter Christian Skaugs rapport og overskrift: «Norman-utvalget: Innvandringen må fortsette, uansett konsekvenser.» Hørt på maken til bestilt tull? Selv om «uansett konsekvenser» var Skaugs egen forkortede konklusjon, dvs implisitt i regjeringens skjeve politikk.

Argumentet Victor Norman velger å bruke er at distriktskommuner trenger fremmed innvandring for å opprettholde folketallet… Hadde det vært norske eller andre noenlunde trauste og arbeidsomme mennesker (notabene, ikke-subsidierte) og oss lett integrerbare, da kunne ideen kanskje, men bare kanskje vært fornuftig. Som det er, er det klart bedre og landet besparende med en fortsatt avfolkning i ytterste utkant Norge, for øvrig gammelt nytt. En fraflytting som muslimene selv ikke minst står for…

Vi vet at mange nordmenn fraflytter Oslo-området nettopp for å unnslippe. Slike kunne oppfordres til å flytte til distriktene, en langt billigere og bedre ordning. For de ville samtidig oppgradere hus og grunn… Om noen brukte stedene til landsteder, er det langt bedre enn det fremmede alternativet. Reduser skattenivået i utkant-Norge, det synes et langt bedre virkemiddel. Victor Norman er tidligere minister under Erna Solberg, ingen «national» god attest forøvrig. De er begge på det samme «besatte» laget, bevisst oss forførende henimot svenske tilstander.

