– Dere er ikke alene, sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) da hun talte i søndagens sørgegudstjeneste etter skredkatastrofen i Gjerdrum.

– Det er med sorg vi samles om denne gudstjenesten i lille Gjerdrum kirke i dag. Bygda vår har blitt rammet av en katastrofe vi aldri kunne forestille oss. Og det har satt oss på en prøve vi ikke var klar for, sa sogneprest Jakob Furuseth da han innledet gudstjenesten til minne om de omkomne og trøst for de berørte etter leirskredet natt til 30. desember.

31 boenheter, fordelt på ni bygg, ble tatt av skredet, og over tusen personer ble evakuert. Sju personer er funnet omkommet i skredområdet. Tre personer som antas å være omkommet er fortsatt ikke funnet.

Av smittevernhensyn var det kun noen få mennesker til stede, blant dem statsminister Erna Solberg (H), stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H), ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) og varaordfører Leif Haugland (Sp).

– Ryster og smerter hele folket

Stortingspresidenten sa at katastrofen ryster og smerter hele landet og folket.

– Hjemmet skal være vår trygge base, der vi søker ly. Derfor er det så ekstra hardt når krisen uventet rammer hjemmet. Vi blir sårbare og føler oss maktesløse. Da må vi være hverandres trygghet og hverandres hjelpere, sa Trøen.

Hun sa også at Stortinget deler sorgen med de pårørende.

– Vi er så få her i landet. Vi skal alltid stå sammen når det gjelder. Jeg håper dere kjenner styrken fra dette samholdet i denne tunge og krevende tiden. På vegne av Stortinget vil jeg si at vi deler sorgen med dere.

– Dere er ikke alene, sa Trøen.

Et sår som vil være der for alltid

– Det er sår i Gjerdrum og på Ask. Det er 700 meter langt og 300 meter bredt, et sår i naturen som vil være der for alltid, sa lufthavnsprest Torbjørn Olsen i sin tale.

Han sa at såret vil stå og rope om det som har skjedd i generasjoner.

– Det vil fortelle om fortvilelsen, om de dramatiske timene, men også om innsatsen som ble satt inn, hjelpen som kom og ressursene som fant hverandre, sa Olsen.

– Såret i naturen vil minne oss om en kommune som var hardt prøvet i disse dager. Om en ordfører som fikk lengre og lengre skjeggstubber og som bar innbyggernes smerte i sitt ansikt.

Må leve videre med sårene

– Det ytre såret i naturen er kanskje like svart og stort som det indre såret. Og kanskje går det ennå småras der, dypt i ditt indre. Kanskje drømmer du og har bilder og inntrykk som ikke vil gå bort. Kanskje våkner du og tenker at dette bare er en vond drøm. Kanskje er sorgen og tapet noen ganger kanskje ikke til å holde ut, sa lufthavnspresten.

– Vi vet, av dyrekjøpt erfaring, at slike sår vil gro for de aller fleste. Men vi vet også at du som er rammet, må gå og bære på et arr resten av livet. Du vil savne alt du mistet, og alt det ikke ble noe av.

Olsen sa at man nå må leve videre, med alle sorger og sår.

