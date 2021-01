annonse

Google mener Parlers brukere oppfordrer til vold og fjerner appen fra Google Play.

Fredag kom nyheten at twitter har slettet kontoen til Donald Trump.

– Etter nøye gjennomgang av nylige tweets fra kontoen @realDonaldTrump og konteksten rundt disse, særlig hvordan de mottas og tolkes på og utenfor Twitter, har vi permanent suspendert kontoen på grunn av risikoen for ytterligere oppildning til vold, skriver Twitter i en kunngjøring datert 8. januar.

Den populære sosiale plattformen Parler har tatt opp kampen med twitter de siste månedene, og flere konservative har meldt overgang.

Populariteten har ført til at mange har prøvd å diskreditere Parler. Nyhetskanaen CNN uttalte for noen måneder siden at Parlers popularitet er en «trussel for demokratiet».

CNN says conservatives joining Twitter alternative @parler_app (which allows free speech) is a "threat to Democracy" 😂 pic.twitter.com/Sty4I6D6sq — Mark Dice (@MarkDice) November 13, 2020

Vold

Nå som Trump er utestengt fra twitter har mange presset på for å sensurere Parler ettersom flere har spekulert om at Donald Trump vil opprette en profil der.

Ifølge Newsweek skal Fox News-programleder Saun Hannity ha hevdet at Trump har opprettet profil hos Parler. Hannity har også begynt å bruke Parler og har delt flere meldinger fra personer som har forlatt twitter til fordel for den nye sosiale plattformen.

“F— these a—holes” exclaimed @DBongino “I’m leaving the platform permanently for Parler — Sean Hannity SeanHannity Saturday, January 9, 2021

Men nå har Google gått til det steget at de har fjernet appen fra Google Play. De hevder i en ny kunngjøring at de fjerner appen fordi «Parlers brukere oppfordrer til vold» og har gitt de en frist på 24 timer til å forandre deres egen policy.

«For å beskytte brukersikkerheten på Google Play krever våre mangeårige policyer at apper som viser brukergenerert innhold, har moderasjonspolicyer og håndhevelse som fjerner grovt innhold som innlegg som oppfordrer til vold», sa en talsmann fra Google i en uttalelse ifølge Fox News.

Google hevdet videre i kunngjøringen at de er «klar over at innlegg i Parler-appen forsøker å oppildne til vold i USA».

Google har ikke hatt lignende uttalelser i forbindelse med volden og opptøyene som har pågått i amerikanske byer de siste månedene i forbindelse med Black Lives Matter og Antifa-demonstrasjoner.

Parler ga en uttalelse til Fox News etter utestengelsen. Du kan se intervjuet i videoen under.

«Trump media»?

Donald Trump kom med en kunngjøring etter at han ble kastet ut av twitter fredag.

Den amerikanske presidenten skrev via en annen twitter-profil at han muligens skal starte opp en egen plattform.

«Som jeg har sagt i lang tid, har Twitter gått lenger og lenger med å forby ytringsfrihet, og i kveld har Twitter-ansatte koordinert seg med demokratene og Radikale Venstre for å fjerne kontoen min fra plattformen, for å stille meg og DEG, 75.000.000 store patrioter som stemte på meg.

Twitter er et privat selskap, men uten regjeringens gave fra § 230 ville de ikke eksistere lenge. Jeg spådde at dette ville skje.

Vi har forhandlet med forskjellige andre nettsteder, og vil snart ha en stor kunngjøring, mens vi også ser på mulighetene for å bygge ut vår egen plattform i nær fremtid. Vi blir ikke stille! Twitter handler ikke om YTRINGSFRIHET. De handler om å fremme en radikal venstrevridd plattform der noen av de mest onde menneskene i verden får lov til å snakke fritt. FØLG MED!», het det i kunngjøringen.

