Avisene skriver at «hele verden» ble skremt av okkupasjonen av den amerikanske kongressen. Så feil kan de partiske, norske journalistene ta.

Undersøkelser i ettertid viste at hver femte amerikaner støttet angrepet. Så rasende er store deler av den amerikanske befolkningen på sine politiske ledere!

Norske medier og politikere tar frem de aller mørkeste beskrivelsene av Trump og hans tilhengerskare i disse dager. Plutselig er det stuerent å kalle Trump fascist, og på TV sier AP-leder Støre at det ordet har han brukt hele tiden, selv om ingen kan finne spor av det. Og SV-lederen skryter stolt av å ha vært den som har kritisert Trump sterkest hele tiden, og spør hvorfor Norge har samarbeidet med USA med Trump som president. Nå skal man kappes om å anse Trump som det verste som har hendt verden, og at det amerikanske demokratiet sannsynligvis er ødelagt for lang tid fremover.

VG, ved Hanne Skartveit går i front, og påstår helt uten forbehold at okkupasjonen av kongressen var et forsøk på statskupp, og Aftenposten spør hva som kunne ha skjedd dersom Trump hadde vært en bedre strateg og hadde planlagt statskuppet bedre. Med henvisning til anonyme kilder, beskriver amerikanske medier at Trump var som et monster, han var utilgjengelig for andre mennesker, og virket mentalt syk. De anonyme påstandene gjengis ukritisk i norsk presse.

Og dette skal være den analytiske, kritisk undersøkende, norske pressen? På meg virker det som avisene nå kappes om å bruke de styggeste og mørkeste ordene nærmest preget av sin egen angst og svartsyn. Eller bunner det i et helt bevisst ønske om den totale ydmykelsen av Trump og alle hans velgere, nå når det åpenbart har blitt politisk korrekt å åpne alle slusene og øse uhemmet av sin personlige antipati mot Trump?

Plutselig mener både leder for representantenes hus, Pelosi og norske journalister at faren nå blitt overhengende for at Trump vil starte en atomkrig. Hvor tar de det fra? Har Trump noensinne sagt noe om at han vil starte kriger? Nei, hans politikk har alltid vært den motsatte. Han vil ha USA ut av internasjonale konflikter. Og hvem skulle han plutselig nå angripe? Og nå viser amerikanske sosiale medier at de spiller helt og holdent på lag med demokratene, og utestenger Trump fra livstid. Trump skal altså også med alle midler få begrenset sin grunnlovfestede rett til ytringsfrihet.

Men hva var det egentlig som skjedde denne dagen, da kongressen skulle godkjenne valgmennene, og valget ble endelig? TV2 siterer Pelosi på hennes påstander om at Trump direkte oppfordret sine tilhengere til å foreta et «væpnet opprør mot Amerika». Og det virker som det har etablert seg en sannhet om at angrepet på kongressen var styrt og ledet av Trump, og at det var et forsøk på statskupp som mislyktes fordi det var dårlig organisert.

Men en kjølig analyse av Trumps uttalelser avslører at dette er en gedigen løgn. Han uttalte slettes ikke det som det påstås, og de som sprer denne løgnen gjør i mine øyne noe svært alvorlig: De forsøker bevisst å skade Trump og alle hans tilhengere, og det de egentlig oppnår, er å gjøre den dype splittelsen i USAs befolkning enda dypere.

Trump ba sine tilhengere marsjere mot kongressen for å uttrykke sin protest mot valget, og han ba dem være sterke, men det er fullt lovlig med fredelige demonstrasjoner i USA, så intet galt ble sagt eller gjort så langt. Og jeg mener da at jeg hørte tydelig at Trump oppfordret sine tilhengere til å opptre fredelig og respektere politiet, som han anser som sine venner.

At noen få hundre voldelige personer tok seg inn i kongressen, må de ta ansvaret for selv. Det hele virket fullstendig spontant og uorganisert, og om dette var et statskupp, må det ha vært et av historiens latterligste statskupp. Det så heller ut som en gjeng bøller og outrerte personer i merkelige klesdrakter som ønsket å markere seg og ta selfier inne i kongressen for å vise sin makt.

Noen sammenligner demonstrasjonen ved kongressen med demonstrasjonene til Antifa og BLM-bevegelsen i sommer, og mener at det er skammelig hvor forskjellig ordensmakten opptrådte. Ja, det ble åpenbart kalt inn alt for få politimenn til å beskytte kongressen, og det må de ansvarlige svare for, men ellers er det verdt å merke seg hvordan demokratene aldri riktig klarte å ta avstand fra nedbrenning av hele kvartaler, plyndringer, mishandling og mord da det ble begått av svarte amerikanere, mens de nå nærmet er hysteriske i sin bruk ev ord som terrorister om dem som okkuperte kongressen.

Joda, symbolsk sett, er det en stor forskjell på å okkupere demokratiets høyborg og å brenne ned fattige menneskers nærbutikker, men Trump hadde kanskje demokratenes unnfallenhet mot vold og terror utført av den rasende BLM-mobben i tankene, når han i begynnelsen var stolte av sine egne tilhengere som så ut til å opptre fredelig. Han håpet kanskje å oppleve en takk for sist overfor demokratene. Men så gikk altså demonstrasjonen ut av kontroll, og skadet Trump alvorlig. Men man kan neppe klandre Trump noe mer for hva noen hundre ekstremister foretar seg, enn man kan klandre demokratene for sin støtte til demonstrasjoner mot rasisme, når disse demonstrasjonene utartet til brann og terror.

Målet for amerikanske medier og politikere synes nå å ydmyke Trump maksimalt rett før han skal gå av. Kravet til visepresident Pence om å avsette Trump fordi han er uskikket til å være president, samt kravet om riksrett, må oppleves som å helle bensin på bålet i et splittet USA. Trump har fortsatt millioner av tilhengere, og hos disse vil det nok vekke raseri og dessuten sette dype spor, dersom demokratene nå vil regissere en situasjon der Trump må gå av i skam.

Den kommende presidenten snakker så fint om at nå skal USA lege sine sår – det er en tid for forsoning, og samtidig kjører demokratene og amerikanske medier en kampanje for å ydmyke og krenke den avtroppende presidenten og hans bevegelse. Og jeg må nesten spørre meg selv: Dersom Pelosi og co virkelig mener at Trump er en farlig og uberegnelig person, hadde det ikke vært en klokere strategi å la disse siste dagene av Trumps president-tid få ebbe rolig ut uten noen flere angrep på han? Om han er farlig, vil han ikke kunne bli enda mer farlig dersom han blir som et såret «villdyr». Nei, de tenker ikke særlig klart disse opphissede og skremte demokratene.

Det synes åpenbart at de overhodet ikke forstår noe som helst av situasjonen, og at de på ingen måte har noen forsoning i tankene. De går for maksimal krisemaksimering og ydmykelse. VGs Hanne Skartveit skriver også så kjekt i VG, at nå må vi analysere Trump-viruset slik at vi kan finne en vaksine mot det. Og så avslører hun at hun ikke fatter noe som helst av hva situasjonen nå trenger: Ikke hysteriske, opphetede og ukloke handlinger som ytterligere hisser opp stemningen, men rolige og avbalanserte politikere, som tenker langsiktig og som forstår at ethvert problem i USA ikke forsvinner bare man får fjernet Trump.

Man legger også merke til at Trumps tidligere støttespillere nå forlater det synkende skipet i stort antall. Ja, de ønsker vel å redde sitt eget skinn, slik at de i ettertid kan skryte av å ha tatt avstand fra Trump mens han enda var president. Er det ikke ærlig talt noe temmelig feigt ved denne opptredenen? Har man vært med på laget gjennom reisen så langt, hadde det kanskje stått seg bedre å stå ved sine handlinger og ikke feige ut i siste sekund. Men ikke alle har ryggrad til å tåle motgangen. Opportunistene flokker seg gjerne omkring den de ser vil bli seierherren.

