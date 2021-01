annonse

I Norge snakker man om smittetiltak og smitterekorder. I Kina ble legene som ville varsle enten arrestert eller på annen måte truet til taushet.

Legene ble beskyldt for å skape panikk.

En lege som ønsker å være anonym forteller til Radio Free Asia at alle legene på sentralsykehuset i Wuhan har fått pass og reisedokumenter beslaglagt.

Legen Li Wenliang døde i februar, men likevel blir hans familie overvåket. Wenliang var en venn av Ai Fen, legen som oppdaget viruset først. De forsøket å varsle om at de hadde funnet er ukjent SARS-virus. Men de ble truet til taushet. Så ble Wenliang syk, angivelig av coronaviruset. Han døde i en alder av 34 år. Selv om han gikk bort så blir hans kone og barn samt foreldre overvåket av myndighetene, skriver Breitbart.

Wenliang ble sett på som en helt, en som forsøkte å slå alarm. Men ble brakt til taushet av kommunistpartiet. Misnøyen ble ikke mindre da myndighetene forsøkte å skjule hans bortgang.

Ai Fen oppdaget Covid-19 på en pasient, hun sendte bilder på sosiale medier til kollegier, åtte rakk å dele bildene før det ble stoppet av sensuren. Daily Mail skriver i en artikkel som omhandler hvordan Kina la lokk på virusutbruddet. At kommunistpartiet arresterte legene istedet for å bekjempe viruset.

Tiden gikk og epidemien økte i omfang. Men kommunistpartiet fortsatte å spre løgnen om at viruset kom fra et lokalt slaktermarked og at det var stengt. De benektet at viruset kunne smitte fra menneske til menneske. Men legene som behandlet de syke visste at dette ikke var tilfelle, likevel var det den offisielle versjonen.

Ai Fen forsvant fra offentligheten da hun kritiserte kommunistpartiet for å lyve om virusfaren. Nå har hun fått ødelagt synet, og har ikke lenger tillatelse til å jobbe som lege. Fen påstår at hun fikk feil diagnose.

– De visste at jeg hadde et problem med øynene, men de sa ingenting til meg. Da jeg spurte om en scan før operasjonen, så gav de med som var forfalsket, sier Ai Fen til Radio Free Asia.

