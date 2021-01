annonse

Han ble valgt av folket, men fordelsfolkene, de rike og de korrupte, ville ikke ha ham.

I hele fire år motarbeidet de ham på det sjofleste. Og samarbeidet med Kina bak presidentens rygg. Trump har prisverdig synliggjort demokratiets falskhet, at makten er rigget og at politikerene arbeider for seg selv. Det har mange ment, men ikke helt fått bevis for, dvs før Donald Trump. Og nå er «diktaturet» nærmest fullbyrdet. Ved at teknologien tillater de korrupte elitene alle oss andre kontrollerte og, om nødvendig, forflyttet og/eller truet til taushet. Og politikerne jubler, Erna Solberg i spissen.

Mens avhopperen Edward Snowden lenge har advart oss om skygge-makten, og nå med overvåknings instrumenter som aldri før i historien. Han lærte selv om styggedommen fra innsiden av og følte seg forpliktet til å advare oss alminnelige mennesker om disse skjulte uhyggelige realitetene. Nå i hendene på kjeltringer.

Jeg har selv sett det lange intervjuet med den sympatiske Snowden som Hans Rustad refererte til på med tittelen «Vår fagre nye verden». Jeg vil sitere et Rustad-avsnitt derfra: «Ord blir fattige når man skal beskrive det indre landskapet som rulles ut. Mest skremmende er den negative bekreftelsen: De vi skulle ha stolt på – myndigheter, medier og forskere – snakker ikke om (denne) skyggestaten. De er en del av den». Og selv vil jeg legge til:

Kjøpt og betalt av oss andre, rundlurte og troskyldige. Fy for en verden vi nå opplever, den er verre enn konspirasjons teorier. Mer enn noensinne bør vi søke beskyttelse innenfor en sterk nasjonalstat. Utopistene er på bærtur, selv skyldige i de egoistiske Norge-utforkjøringen

Avmaktens folkelige frustrasjon kom til syne i Washington etter et grovt til-fusket valg til fordel for den korrupte Joe Biden. Som minst halve USA vet, ikke er annet enn en forrædersk nikkedukke. Nær senil og lett for den reelle makten samt finans elitene å manipulere. Det var selve «problemet» med Trump, han var ikke en av dem. Ikke rart store deler av folket fortviler, og mange også utenfor USA. For nå kan skruppelløse mennesker regjere og profitere presis som i autoritære land, land vi ikke liker sammenligning med. Snakk om en demoraliserende utvikling for det landet som fremmet vestens frihet fra kommunismens og nazismens trelldom. Som nå blir vår. Med krig i verste fall i vente, hvor også Norge kan bli involvert. Men som vår feminiserte regjering har fratatt forsvarsevnen til.

Norge er altså ikke bedre, men fordelsfolkene her som i USA vet å støtte hverandre. Alt mens vi andre alminnelige er til nyttige idioter mest blitt. Som misbrukes til pretensjonen demokrati, et gigantisk falskneri finansiert med våre egne penger. Bare vent til et nasjonalt konservativt parti virkelig kommer på banen. Det vil oppleve det samme som Trump gjennomgikk, infernalske påstander og utlagte snubletråder overalt. For dagens norske makt gir heller ikke makten sin frivillig fra seg, den og dens sugerørs-bekjente, ja hele politikerklassen som er middelmådig. For ellers ville den neppe kunnet sameksistere. Derfor må vi få helt nye koster inn på Stortinget, noen som virkelig vil forandring og som tør påtale det som galt er.

