De aller fleste har vel fått med seg den senere tids «kamp» mellom nasjonale og globalistiske krefter rundt om i hele verden.

Globalistene ønsker seg en overnasjonal styring, hvor sentrale deler av et lands politikk og næringsvirksomhet, samt lover og regler, i all hovedsak styres av et større organ som for eksempel EU.

En nasjonalist derimot står for en politisk ideologi eller synsmåte som sterkt hevder verdien av det nasjonale, og dermed en selvstendig næringsvirksomhet hvor lover og regler fastsettes av landets egne folkevalgte.

En globalist vil si at det ikke er mulig å føre en slik politikk fordi alle land er avhengig av internasjonalt samarbeid om det aller meste.

Dette er riktig, men det kan utmerket godt gjøres alikevel. Ved å lage gode samarbeidsavtaler om de aktuelle saker det måtte dreie seg om, så vil man alikevel ha et samarbeide og det uten å avgi suverenitet til noen andre.

EØS-avtalen er et godt eksempel på en avtale som ikke er bra nok. Britene har nå fått til en avtale med EU som er bedre enn den vi har. Det skulle være unødvendig å avgi så mye suverenitet til et organ som EU, slik Norge gjør nå. Siden vi ikke er fullverdige medlemmer av EU, da jo nordmenn to ganger har sagt nei, så skulle politikerne ha forholdt seg til dette og forhandlet seg frem til en mye bedre avtale.

Globalister ønsker seg også forfytninger innen kultur. Det er også unødvendig. Hvert land har sin egen kultur og den kan oppleves og nytes ved at man reiser til dette landet. Kulturkollisjoner oppstår bestandig når man forsøker å blande kulturer i ett land. En same fra Finnmarksvidda kan sikkert synes det er interessant å møte nigerianere fra fulani-stammen, men kanskje ikke hvis han blir tvunget til å måtte leve sammen med dem og tilpasse seg deres skikk og bruk.

Når en politiker som Sylvi Listhaug går ut og trekker paralleller mellom nasjonalkonservatisme og nasjonalsosialisme, så viser hun en skremmende mangel på kunnskap, historieløshet og regelrett null forståelse for hva nasjonalisme egentlig er. Nasjonalisme er i bunn og grunn sterkt forbundet med patriotisme, som er en kulturell, etnisk og gjerne politisk tilknytning og forpliktelse til ens eget fedreland. Dette var noe Listhaug selv syntes å forfekte – en stund.

Kampen mellom disse to perspektivene har i bunn og grunn sin opprinnelse i klimasaken. Global oppvarming var starten på det som etterhvert utviklet seg til å bli ideologier hvor man enten tror på dette eller ikke. I kjølvannet fulgte så krenkelser. Plutselig så forsto vi alle sammen at hvite, middelaldrende menn var hovedproblemet, og alle spor etter historiske figurer som passet inn i kategorien satt av de krenkede, klimahysteriske globalistene, skulle fjernes.

Scenen var satt og teppet på vei opp.

Donald Trump entret så scenen med brask og bram, til forhatelse fra globalistene og skamros fra nasjonalistene. Trump satte en agenda hvor Amerika først var det som betydde noe. Måten han gjorde dette på kan nok diskuteres, men han sørget for å få en nærmest fanatisk tilhengerskare ikke mange, om noen, president har fått før ham. Men han var ingen brobygger akkurat. Splittelsen mellom globalister og nasjonalister ble bare større og større, og ga spillerom og sågar forståelse fra venstrevridde medier til ekstremistiske og voldelige grupper som BLM. Dette spredde seg til resten av verden og svart mot hvit var igjen på moten, bare at det denne gang var den hvite mann som skulle krype for den svarte.

Donald Trump er ingen nasjonalist og patriot, han er en anarkist med diktatortendenser. Hans fornektelse av demokratiske spilleregler, mangel på ydmykhet og forståelse for andre, er gode beviser på dette. En ekte patriot ønsker alle i landet vel og setter ikke folk opp mot hverandre. Jeg har i motsetning til Trump ingen problemer med å innrømme når jeg tar feil, og jeg tok feil av Trump.

Mange gir utelukkende Trump skylden for den polariseringen og regelrette hat vi ser mellom folk i våre dager. Det er forståelig nok, men årsaken har som vanlig flere sider. Trump var en gedigen kvise på globalistenes runde rumpe, som Obama hadde fetet opp. Han kom på en tid hvor det så ut som verden skulle tilpasse seg det nye internasjonale samfunnet hvor landegrenser var visket ut. Det passet selvsagt dårlig for noen.

Men sannheten er at de fleste kriger, konflikter og problemer opp igjennom tiden, har kommet som følge av kulturkollisjoner eller religiøse forskjeller. Globalisme vil ikke minske dette, men heller øke konfliktene betraktelig. Hvis alle land passer på seg og sine først, og dernest hjelper de som trenger dette, hvis de kan, så unngår vi mange problemer.

En patriot og nasjonalist vil ved å bygge opp og tjene sitt eget fedreland, hjelpe alle andre også, fordi ingen land kan gi noe uten først å ha noe. For å få til dette så må man først gjøre sin plikt før man kan kreve sin rett. En globalist er i ett og mangt synonymt med en sosialist og dermed så vil det være veldig vanskelig å få med disse på en nasjonal oppbygging.

Eller som tidligere statsminister Jan P. Syse så fint sa det under en debatt med daværende SV-leder, Erik Solheim:

«Hvis du ender opp i en livbåt ute på sjøen sammen med en sosialist, ja da kan du banne på at det er du som må ro!»

