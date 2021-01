annonse

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har en forskrift ute til høring. De vil pålegge utbygger av leiligheter, hus og hytter at de tilrettelegge for elbillading.

Hensikten bak forskriften er å få enda flere elbiler.

– Dette handler om å redusere barrierene for folk når de skal bestemme seg for hva slags bil de skal ha, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NRK.

Forskriften innebærer at det skal være mulig å installere et ladepunkt for elbil, uten å gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen. Slik som at en ikke skal behøve å grave opp en vei for å legge kabelrør.

